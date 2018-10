Gondoly nejezdí, turisté se brodí v holinkách. Video ukazuje zaplavené Benátky

| Video: Associated Press | 01:29

Voda zaplavila baziliku svatého Marka v italských Benátkách. Komplikuje život nejen místním, ale i turistům, kteří se brodí v holinkách ulicemi slavného renesančního města.

Řím - Itálii zasáhly silné bouřky, při kterých zahynulo 11 lidí. Voda zaplavila také velkou část turisticky vyhledávaných Benátek, včetně jejich historického centra. Pod vodou je náměstí Svatého Marka a zatopena je také stejnojmenná bazilika, jejíž mozaikovou podlahu zakrývá 90 centimetrů vody.

"Bazilika zestárla o 20 let za jediný den, a to jsem možná až příliš optimistický," řekl britskému deníku The Guardian Carlo Tesserin, hlavní správce stavby. "Bude pro nás obtížné, vlastně prakticky nemožné napravit škody. Obzvlášť v době klimatických změn," dodal s odkazem na nejistou budoucnost.

Podle italských médií je to teprve podruhé v 21. století, co byla bazilika zatopena. A pouze pětkrát v historii vystoupala voda uvnitř baziliky výš. Ve městě neplují slavné gondoly a pořadatelé odklonili z centra maraton.

Benátky jsou pod vodou už od pondělí kvůli vzedmuté hladině Jaderského moře. Hladina vody vystoupala ke 156 centimetrům, což je nejvíce od roku 2008.

Voda v Benátkách vystoupala k hranici 150 centimetrů pošesté v historii. Poprvé to bylo v roce 1951 a naposledy před deseti lety. Rekordní byl rok 1966, kdy voda neměla daleko k hranici dvou metrů. Zvýšenou hladinu vody má na svědomí silný vítr, který do města tlačí vodu z laguny. Současná situace je ale mimořádná.

