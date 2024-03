Scholzova "noční můra". Mocné německé Taurusy by prý dosáhly až do Moskvy

Ukrajinci žádají dlouhé měsíce po Němcích, aby jim dodali výkonné střely Taurus. Po několika náznacích, že by se snad mocné zbraně mohli dočkat, se nyní zdá, že k tomu nedojde. Hlavní postavou, která vzkazuje zemi bránící se ruské agresi své "Nein", je kancléř Olaf Scholz.

Taurus je německo-švédská střela s plochou dráhou letu, která může doletět přes 500 kilometrů. Tím předčí schopnosti ostatních západních systémů dlouhého doletu, které má Ukrajina momentálně ve výzbroji. Nicméně německý parlament je k žádostem Ukrajinců hluchý a letos už potřetí poskytnutí střel zamítl.

"Obezřetnost není něco, co by se dalo kvalifikovat jako slabost. Obezřetnost je něco, na co mají občané naší země nárok," tvrdí Scholz v době, kdy se Ukrajina potýká s kritickým nedostatkem munice, který přispěl k pádu frontového města Avdijivka v Doněcké oblasti a může mít za následek další ztráty, píše deník Kyiv Independent.

Taurus by pomohl Ukrajině zasáhnout více cílů na okupovaných územích a teoreticky by mohl zasáhnout hluboké ruské vnitrozemí. Odborníci se domnívají, že střela pravděpodobně v případě ruské agrese nezmění pravidla hry a že Ukrajina ji potřebuje především k doplnění svých zásob zbraní dlouhého doletu.

Německo zůstává druhým největším vojenským dárcem pro Ukrajinu, ale s vysláním těžké techniky, jako byly například tanky Leopard, mělo vždy problém a pomoc zadržovalo za pomoci argumentu o možnosti větší eskalace konfliktu.

"Zdá se, že hlavní překážkou je kancléř. Navzdory ujišťování o důvěře k Ukrajině se zdá, že Scholzova prohlášení vyznívají opačně. V tom nedávném uvedl, že v případě ‚zneužití‘ by se Taurus mohl dostat do Moskvy," tvrdí Kyiv Independent. Již dříve chtěl Scholz údajně upravit střely tak, aby nemohly zasáhnout ruské území, uvedl server Der Spiegel.

Kyjev opakovaně slíbil, že nebude útočit na ruské území zbraněmi dlouhého doletu poskytnutými západními spojenci. "Potřebujeme Taurus, abychom zničili ruskou vojenskou infrastrukturu za frontovou linií na ukrajinském území," tvrdí ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

"Noční můrou pro Scholze je scénář, že by Ukrajina použila Taurus k úderu na politicky citlivé cíle uvnitř Ruska. Scholz se obává, že by to mohlo vést k eskalaci války a uvrhnout Německo do přímého válečného konfliktu s Ruskem," uvedl Fabian Hoffmann z univerzity v Oslu, který se specializuje na tyto zbraňové systémy. Hoffmann odhaduje současné šance Ukrajiny na získání Taurusu jako "velmi malé".

V březnu vyvolala v Německu skandál nahrávka rozhovoru německých důstojníků, kterou zveřejnila ruská propaganda. Hovořili na ní o hypotetické dodávce Taurusů, o možném úderu na Kerčský most a o výcviku ukrajinských jednotek.

Berlín potvrdil, že citlivé rozhovory byly skutečné. Mimo jiné vyvrátily tzv. technické překážky, kterými Scholz také argumentuje. Podle něho by na Ukrajinu musel vyslat německé vojáky, aby mohli střely obsluhovat. "Vysocí němečtí představitelé v hovoru probrali několik způsobů, jak lze zajistit, aby Ukrajinci mohli účinně používat Taurus s německou účastí nebo bez ní," řekl ale Hoffmann.

Scholze za odmítavý postoj už pochválil jeho bývalý předchůdce Gerhard Schröder, který má v Německu kvůli úzkým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina kontroverzní pověst. "Pokud někdo jako německý spolkový kancléř usiluje o mír, pokud je někdo označován jako mírový kancléř, je to něco špatného? Olaf Scholz podle mě dělá to, co bych od spolkového kancléře nyní očekával," tvrdí Schröder.

