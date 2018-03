Francie si připomíná četníka, který se vyměnil za rukojmí. Jeho hrdinství ocenil i Macron

před 1 hodinou

Pětačtyřicetiletého četníka postřelil na jihu Francie islamista. Muž později zemřel v nemocnici.

Paříž - Francie na středeční tryzně vzpomíná na četníka, který se vyměnil za rukojmí při teroristickém útoku z minulého týdne na jihu země. Džihádista Arnauda Beltramea postřelil a pětačtyřicetiletý plukovník zemřel v sobotu v nemocnici.

Jeho hrdinství už ocenil prezident Emmanuel Macron i ministr vnitra Gérard Collomb. "Zemřel za svou vlast. Francie nikdy nezapomene na jeho statečnost, jeho oběť," uvedl.

Macron spolu s první dámou Brigitte na začátku tryzny kondolovali rodině zavražděného četníka. Prezident udělí četníkovi posmrtně titul komandér Řádu čestné legie, což je vysoké státní vyznamenání. Obřadu se účastní stovky hostů, včetně celé vlády, představitelů církví, bývalých premiérů, tří exprezidentů a rodin dalších tří obětí teroristického útoku na supermarket na jihu země.

Smuteční průvod s četníkovými ostatky se okolo 10:30 SELČ vydal z Panteonu do Invalidovny. Vzdát poctu hrdinovi přišlo podle médií i mnoho občanů, kteří na auto vezoucí rakev házeli květiny.

Pětačtyřicetiletého Beltramea krátce po výměně postřelil pětadvacetiletý Radouane Lakdim, kterého vzápětí zabilo zasahující komando protiteroristického útvaru rychlého nasazení.

Lakdim, který se hlásil k Islámskému státu, požadoval propuštění Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z atentátů v Paříži v listopadu 2015. V obchodě na jihu Francie držel rukojmí a zabil celkem čtyři lidi.

Beltrame se za jedno rukojmí vyměnil. Následně si nechal zapnutý telefon, aby policisté mohli poslouchat, co se děje v supermarketu.

Cvičení na držení rukojmích

Beltrame, rodák z Bretaně, získal během své kariéry řadu ocenění a v roce 2007 také vojenskou poctu za své dvouleté působení v Iráku. Na konci devadesátých let absolvoval prestižní vojenskou akademii Saint-Cyr, pak ještě několik školení včetně toho pro speciální intervenční jednotku Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), která je nasazována právě při boji proti terorismu nebo na záchranu rukojmích.

Zahynul v podobné situaci, na jakou před třemi měsíci připravoval jiné četníky. V půlce loňského prosince velel cvičení, které v nevyužívaných budovách elektráren v Carcassonne simulovalo útok na supermarket.

"Jde o masové vraždění v supermarketu, to je jediná informace, kterou zasahující dostali. Chceme se co nejvíce přiblížit skutečným podmínkám, takže neexistuje předem daný scénář," vysvětlil tehdy účel cvičení Beltrame.

Jeho čin mě nepřekvapil

V době, kdy Beltrame bojoval v nemocnici o život, komentovala jeho odvahu do médií i jeho matka. "Nejsem překvapená. Věděla jsem, že to musel být on. Byl vždycky takový. Již od narození byl člověkem, který by udělal vše pro svou vlast," svěřila se žena francouzskému rozhlasu RTL v pátek v noci, tedy ještě před zprávou o četníkově úmrtí.

Arnaud Beltrame died after he was stabbed by a jihadist hostage taker in Trebes, southern France last week pic.twitter.com/kiZ1yFTmsh — AFP news agency (@AFP) March 27, 2018

Na dotaz, zda je na něj pyšná, jen odvětila, že syn by jí na to pouze řekl: "Dělám svou práci, mami, to je všechno." Bránit svou zemi bylo podle ní smyslem Beltrameova života.

Beltrameův bratr uvedl, že Arnaud si "byl dobře vědom toho, že nemá téměř žádnou šanci, bylo mu jasné, co dělá".

"Kdybychom ho neoznačili za hrdinu, už nevím, co by člověk musel udělat, aby se hrdinou stal. Myslím, že jde o slovo, které je v souvislosti s ním vhodné použít za těchto tragických okolností," uvedl Cedric Beltrame.

Na svého kolegu vzpomínalo i francouzské četnictvo. U vchodu do kasáren četnictva v Carcassonne se v sobotu objevily květiny, vlajky vlály na půl žerdi.

Video: Policejní zásah při teroristickém útoku ve Francii