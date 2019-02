před 42 minutami

V italském Janově začíná demolice dosud stojícího západního úseku Morandiho mostu, jehož druhá část se zřítila loni 14. srpna. Při neštěstí zemřelo 43 lidí. Původně měly demoliční práce začít už loni v prosinci, ale úřady je pozdržely kvůli probíhajícímu vyšetřování. Most fungoval od roku 1967, navrhl ho italský architekt Riccardo Morandi. Nahradí ho nový most z dílny Renza Piana. Demolice s rekonstrukcí by dohromady měly zabrat asi 15 měsíců.