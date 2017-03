"Operace Juppé" nevyšla. Expremiér odmítl nahradit ve francouzských volbách Fillona, ten čelí aféře

před 56 minutami

Bývalý francouzský premiér Alain Juppé odmítl kandidovat v prezidentských volbách a nahradit tak kandidáta republikánů Francoise Fillona. Podle vlastních slov na to Juppé "není připraven". Jeho jméno začali skloňovat i sami republikáni poté, co se jejich kandidát Fillon začal potýkat se skandálem okolo fiktivního zaměstnávání své manželky. Od té doby mu v průzkumech klesají preference, Fillon ale dál odmítá odstoupit. První kolo prezidentských voleb se koná 23. dubna 2017. Podle průzkumů je favoritkou šéfka Národní fronty Marine Le Penová. V druhém kole ji má ale porazit její protikandidát, a to buď aférou stíhaný Fillon, nebo exministr hospodářství Emmanuel Macron.

autor: Zahraničí