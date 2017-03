Ve Francii začala Operace Juppé. Pravice ho chce za prezidentského kandidáta místo Fillona

před 29 minutami

Bývalý francouzský premiér Alain Juppé má mezi politiky umírněné pravice stále větší podporu jako náhrada za Françoise Fillona v pozici prezidentského kandidáta. Informují o tom dnes francouzská média, podle nichž Fillonovi spolustraníci začínají vnímat jeho aféru kolem odměn pro rodinné příslušníky jako nepřekonatelnou překážku do voleb. Juppé je podle zdroje agentury AFP připraven kandidaturu přijmout, pokud Fillon sám odstoupí, což však vítěz stranických primárek stále odmítá.

Paříž - Někdejší ministerský předseda Francie Alain Juppé je podle zdroje agentury AFP připraven přijmout kandidaturu na prezidenta, pokud François Fillon sám odstoupí. To však vítěz stranických primárek stále odmítá.

Podle listu L'Opinion již republikáni zahájili "operaci Juppé", která má vést k výměně kandidátů. Deník informuje o kolektivním požadavku 17 starostů zastupujících stranu ve francouzských regionech, kteří vyzvali Fillona k odstoupení.

Jiná média píší o dalších vlivných postavách pravice, které během posledních hodin stáhly svou podporu bývalému premiérovi. K odstoupení jej v pátek vyzvala například europoslankyně a někdejší ministryně jeho vlády Nadine Moranová či bývalý šéf kampaně exprezidenta Nicolase Sarkozyho Gérald Darmanin.

AFP citovala zdroj blízký Juppému, podle něhož je politik poražený v primárkách Fillonem připraven kandidovat při splnění dvou podmínek: Fillon musí dobrovolně odstoupit a republikáni se jednoznačně postavit za Juppého.

Splnění té první se podle hlasů z Fillonova tábora zdá i dnes nepravděpodobné. Fillon, který označuje načasování aféry za útok médií a politické konkurence proti jeho osobě, svolal na neděli shromáždění svých stoupenců na pařížské prostranství Trocadéro poblíž Eiffelovy věže. "Uvidíte, že tam budou desetitisíce lidí. Neděle bude významným mezníkem," řekl dnes rozhlasové stanici Europe 1 senátor Bruno Retailleau, podle něhož má Fillon mezi spolustraníky stále silnou podporu.

Fillon v pátek vyzval své stoupence, aby odolali tlakům a přišli v hojném počtu podpořit v neděli jeho kampaň. "Nedovolte nikomu, aby vám vzal vaši volbu. Žádám vás, abyste vytrvali," vzkázal kandidát ve videu na twitteru.

Fillonovi ale večer uštědřila další těžký úder rezignace šéfa jeho kampaně Patricka Stefaniniho, s nímž dosud stála a padala veškerá předvolební strategie pravicového kandidáta a okruhu jeho spolupracovníků. Stefanini zůstane po boku Fillona už jen do nedělní akce. Stefanini svůj krok zdůvodnil tím, že se v předvolebním týmu ocitl v menšině. Návrhem, aby se Fillon opřel o lidi, kteří ho podpořili, aby pokračoval v předvolebním boji, tak nepřímo poukázal na to, že on sám je už také pro odstoupení z kampaně.

Krátce po Fillonově výzvě k hojné účasti na shromáždění oznámila středopravá strana UDI, že odvolává dosavadní podporu. "Žádáme Republikány, aby změnili kandidáta, jinak nemůžeme za takové zaslepenosti v této alianci pokračovat," prohlásil předseda UDI Jean-Christophe Lagarde. Strana má 28 z 577 poslanců, 43 z 348 senátorů a řídí radnice dvou ze 41 velkých měst.

Skandál kolem Fillona propukl koncem ledna, kdy týdeník Le Canard enchaîné začal zveřejňovat informace, podle nichž Penelope Fillonová jako asistentka svého manžela a pak jeho kolegy v letech 1988 až 2013 od státu neoprávněně získala celkem 831.440 eur (22,5 milionu Kč). Podobné zaměstnávání není ve Francii trestné, ale je podezření, že tato práce byla fiktivní, což trestné je. Fillon tvrdí, že žena pro něj vykonávala skutečnou práci.

V posledních průzkumech však stále více zaostává za dvěma favority prvního prezidentského kola, kandidátkou krajní pravice Marine Le Penovou a centristou bez opory v tradičních stranách Emmanuelem Macronem.

Francouzský odstřelovač omylem zasáhl dva diváky při projevu prezidenta Hollanda | Video: Reuters | 00:21

autor: ČTK