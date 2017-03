Le Penová se za fiktivní místa v europarlamentu zodpovídat nebude, využívá imunity

před 1 hodinou

Francouzská kandidátka na prezidentku Marine Le Penová odmítá komentovat obvinění, že někteří členové její strany Národní fronta (FN) dostávali zaplaceno za fiktivní místa v Evropském parlamentu, zatímco pracovali právě pro FN. Využívá poslanecké imunity a rozhodla se výzvy vyšetřovatelů ignorovat. "Neodpovím v době volební kampaně. Toto období neumožňuje neutralitu ani rozvážnost, které jsou nezbytné pro dobrý chod justice," řekla.

Paříž - Francouzští vyšetřovatelé se rozhodli předvolat šéfku a prezidentskou kandidátku krajní pravice ve Francii Marine Le Penovou, aby byla vyslechnuta a případně obviněna v případu údajných fiktivních pracovních míst v Evropském parlamentu (EP), uvedla agentura AFP. Několik členů její strany Národní fronta (FN) podle vyšetřovatelů dostávalo plat od EP za práci parlamentních asistentů, ale ve skutečnosti pracovali pro FN. Le Penová je rozhodnuta, že na výzvu nebude do voleb reagovat.

"Neodpovím v době volební kampaně. Toto období neumožňuje neutralitu ani rozvážnost, které jsou nezbytné pro dobrý chod justice," vzkázala již dříve francouzským vyšetřujícím soudcům poslankyně EP Le Penová. Její advokát Rodolphe Bosselut v pátek potvrdil, že kandidátka, která patří k favoritům nadcházejících prezidentských voleb, si v této otázce stále stojí za svým. Chrání ji imunita europoslankyně.

Evropský parlament ve čtvrtek částečně zbavil Le Penovou imunity na žádost francouzské justice, ale pro jiný případ. Hrozí jí stíhání za to, že zveřejnila na twitteru snímky ukazující hrůzné praktiky takzvaného Islámského státu. Dopustila se tak v prosinci 2015 možná trestného činu, jakým je v zemi zveřejňování záběrů s krutým obsahem. Politička vinu popírá.

Přes podezření kolem praktik FN v unijním orgánu a zveřejnění údajně nevhodných snímků průzkumy dosud předvídaly, že Le Penová odsuzující Evropskou unii postoupí z prvního kola prezidentských voleb 23. dubna do rozhodujícího duelu 7. května. Postoupit má také centrista Emmanuel Macron. Dnes poprvé se objevila anketa, podle které by šéfka FN nemusela postoupit, a to v případě že by za umírněnou pravici kandidoval expremiér Alain Juppé. Podle komentářů by mohl brzy nahradit Françoise Fillona, kterého zasáhl skandál a který se v sondážích propadl. Uzavírka pro podání kandidatur je 17. března.

autor: ČTK