Favorit voleb prezidenta Francie má problém. Jeho žena měla dostat půl milionu eur za fiktivní práci

před 3 hodinami

Horký favorit nadcházejících prezidentských voleb ve Francii François Fillon hasí skandál své manželky. Ta měla pracovat jako asistentka poslance. Podle odhalení satirického časopisu Le Canard enchaîné ale ve skutečnosti žádnou práci nevykonávala. Přitom za ni pobírala vysoký plat ze státní pokladny. Fillonův tábor se nyní snaží potlačit každou zprávu, která by mu mohla uškodit v klání o Elysejský palác.

Paříž – Jeden z favoritů blížících se prezidentských voleb ve Francii François Fillon se snaží uhasit skandál okolo zaměstnávání vlastní manželky v dobách, kdy byl ještě poslancem.

Penelope Fillonová si měla jako asistentka poslance přijít během osmi let na půl milionu eur (zhruba 13,5 milionu korun). Ve skutečnosti však žádnou práci nevykonávala, píše francouzský satirický časopis Le Canard enchaîné.

Fillonová měla vykonávat práci asistentky nejprve svého muže. A po jeho zvolení premiérem i jeho nástupce v Národním shromáždění. Reportéři ale prý nenašli ani náznak, že by Fillonova choť skutečně nějakou práci dělala.

Penelope Fillonová vystudovala práva. Vždy se ale uvádělo, že místo o kariéru se starala o rodinu jako žena v domácnosti. Podle vlastních slov se nikdy nepletla do manželovy politické práce.

Fillonův mluvčí se k odměně za práci jeho manželky nevyjádřil. "Je běžnou praxí, že manželky poslanců jsou jejich zaměstnanci, na levé i na pravé straně politického spektra," řekl pouze Thierry Solère.

"Vždy (Penelope) pracovala ve stínu, protože není v jejím stylu sama se drát dopředu," zareagoval další Fillonův spolupracovník, Benoist Apparu, na podezření, že šlo o fiktivní zaměstnání.

"Není to (zaměstnávat manželku) ani nezákonné, ani amorální. Národní shromáždění to povoluje," dodal Apparu. Ani on však neuvedl žádné podrobnosti ohledně odměny za práci.

200 tisíc měsíčně

Časopis tvrdí, že se dostal k údajům, podle kterých Fillonová pobírala v různých obdobích od 3900 až po 7900 eur měsíčně hrubého (asi 105 000 až 213 000 Kč). Kromě toho si měla přijít ještě na dalších pět tisícovek eur v revue vydávané Fillonovým přítelem.

"Nikdy jsem s ní nepracovala, nic o tom nevím. Znám ji jen jako ministrovu manželku," řekla týdeníku parlamentní spolupracovnice poslance Marka Joulauda, v jehož službách měla politikova manželka působit po Fillonově odchodu do vlády.

"Nikdy jsem se s paní Fillonovou nesetkal ani jsem ji nikdy v redakci neviděl," sdělil shodně ředitel časopisu Revue des deux mondes, kde měla Fillonova choť působit. Michel Crépu nicméně dodal, že Penelope Fillonová byla podepsaná pod dvěma či třemi články.

Fillonův tábor se podle agentury Reuters horlivě snaží potlačit každou zprávu, která by favoritovi mohla uškodit v klání o Elysejský palác.

Podle průzkumů se očekává, že Fillon jako kandidát umírněné pravice postoupí do závěrečného duelu 7. května, ve kterém jeho protivníkem může být šéfka stále vlivnější krajní pravice v zemi Marine Le Penová. Jako další možný favorit se často zmiňuje i bývalý ministr hospodářství Emmanuel Macron.

autor: ČTK