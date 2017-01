Socialisté ve Francii vybírají kandidáta na prezidenta. Hlasy jim bere "Mozart z Elysejského paláce"

před 52 minutami

Francouzské socialisty čekají v neděli primárky, ve kterých vyberou kandidáta do Elysejského paláce. Vyrovnanou šanci kandidovat po odcházejícím socialistickém prezidentovi Francoisi Hollandovi mají expremiér Manuel Valls, bývalý ministr hospodářství Arnaud Montebourg a někdejší ministr školství Benoit Hamon. Ať už ale vyhraje kdokoli z nich, hrozí mu v prezidentských volbách porážka, protože podpora pro kandidáty socialistů je aktuálně velmi nízká. Část voličů jim navíc odlákala nová hvězda francouzské politické scény, bývalý socialista, dnes nezávislý politik Emmanuel Macron.

Paříž – Už tuto neděli budou francouzští socialisté rozhodovat o tom, koho vyšlou po Francoisi Hollandovi do souboje o prezidentský palác.

Historicky druhých primárek se zúčastní hned sedm kandidátů. Ti se už několikrát střetli v televizních debatách, ze kterých ale nevyšel jasný vítěz. Prozatím se zdá, že v primárkách budou těsně soupeřit tři hlavní favorité – expremiér Manuel Valls, bývalý ministr hospodářství Arnaud Montebourg a někdejší ministr školství Benoit Hamon.

Francouzská média ale nevylučují, že může přijít i překvapení, podobně jako loni v listopadu u primárek opozičních republikánů. Ty nečekaně a s přehledem vyhrál bývalý premiér Francois Fillon, který za sebou nechal i ambiciózního exprezidenta Nicolase Sarkozyho.

Primárky francouzských socialistů probíhají ve dvou kolech. Do toho druhého, které se koná příští neděli 29. ledna, postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Zúčastnit se hlasování můžou všichni, kdo zaplatí poplatek jedno euro a podepíšou, že sdílí levicové postoje a hodnoty.

Hollandova nepopularita sráží Vallsovy šance

Výhledy jakéhokoliv vítěze socialistických primárek nebudou jednoduché. Odcházející prezident Francois Hollande, pocházející ze stejné strany, se totiž do dějin Francie zapsal jako nejméně oblíbený prezident v moderních dějinách země. Když loni oznámil, že svůj mandát už nebude obhajovat, uvolnil místo premiéru Manuelu Vallsovi, který krátce poté rezignoval a nyní se plně soustředí na předvolební prezidentskou kampaň.

Jenže Hollandova nepopularita ohrožuje i Vallse. Ten by měl sice podle průzkumů veřejného mínění vyhrát první kolo primárek. V druhém ale podle nich podlehne buď Montebourgovi, nebo Hamonovi.

A co kandidáti voličům slibují? Exministr školství Benoit Hamon je pro zavedení univerzálního základního příjmu a 32hodinový pracovní týden, zatímco bývalý ministr hospodářství Arnaud Montebourg zase prosazuje protekcionismus i státní zásahy do ekonomiky. Oba se shodnou na tom, že je třeba zrušit reformu pracovního trhu, kterou loni prosadil právě bývalý premiér Manuel Valls.

Macronova hvězda stoupá

V rámci prezidentských voleb ale francouzští socialisté míří do předem prohraného souboje.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění ukazují, že ať už bude za socialisty kandidovat kdokoliv, skončí na čtvrtém, nebo dokonce pátém místě, i za kandidátem radikální levice Jeanem-Lucem Mélenchonem.

"Říkají nám, že se krajní pravice dostane do druhého kola prezidentského hlasování a že volby vyhraje kandidát republikánů Francois Fillon. Nic ale není předem napsáno," věří si i přesto expremiér Valls.

Část voličů ale socialistům odlákává i nová hvězda francouzské politické scény Emmanuel Macron, kterému se díky jeho hudebnímu nadání přezdívá "Mozart z Elysejského paláce". Dříve působil jako poradce prezidenta Hollanda a později i jako jeho ministr hospodářství.

Macron, který si zakládá na tom, že jeho nové hnutí "není ani nalevo, ani napravo", je aktuálně nejoblíbenějším politikem ve Francii. Není vyloučené, že by mohl dokonce postoupit do druhého kola prezidentských voleb letos v květnu a v něm se střetnout buď s kandidátem republikánů Francoisem Fillonem, nebo šéfkou protiimigrační Národní fronty Marine Le Penovou.

"Jaro bude naše," prohlásil Macron sebevědomě před asi dvěma tisíci příznivci na shromáždění z minulého víkendu ve městě Clermont-Ferrand. Podle francouzských médií by mu nejvíc nahrálo, pokud by v socialistických primárkách prohrál bývalý premiér Valls. Voliče, kteří nesouhlasí s levicovými postoji zbylých kandidátů – Hamona a Montebourga – by pak snadněji získal na svoji stranu a posílil tak své šance na úspěch v prezidentském klání.

Týdeník Journal du Dimanche dokonce napsal, že Macrona veřejně podpoří i jeho bývalý nadřízený, prezident Hollande.

autor: Simone Radačičová