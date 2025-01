Ficova obliba padá, vládní koalici by dnes už nesložil

Pokud by se na Slovensku konaly volby v první polovině ledna, zvítězilo by opoziční hnutí Progresivní Slovensko. V nedávno zveřejněném volebním modelu agentury NMS by se premiérovi Robertu Ficovi sestavit koalici už nepodařilo.

První viditelné propady vládního Směru přišly loni na podzim, když strana ztratila své vedoucí postavení. V listopadovém průzkumu agentury NMS ji Progresivní Slovensko předběhlo o šest procent, lednový průzkum pak výrazný náskok opozičního hnutí v čele s Michalem Šimečkou potvrdil. Kdyby se volby konaly v první polovině ledna, Šimečka by sestavoval novou vládu. Související "Nevycválaný puberťák." Fico se opřel do studenta, který nepodal ruku Pellegrinimu 0:30 Robert Fico, který vládne s Hlasem a Slovenskou národní stranou (SNS), by stejnou koalici znova nepostavil. SNS vedená Andrejem Dankem skončila 12. s pouhými dvěma procenty. Strana Hlas, z níž vzešla současná slovenská hlava státu Peter Pellegrini, dostala v průzkumu 11,5 procenta hlasů. Krajně pravicová Republika, která se v posledních volbách do Národní rady nedostala, v průzkumu zaznamenala úspěch: s necelými devíti procenty skončila čtvrtá. Ani tento úspěch potenciálního koaličního partnera by ovšem Ficovi nestačil. Pro parlamentní většinu potřebuje premiér 75 křesel v Národní radě. Směr - sociální demokracie, Hlas a Republika jich dohromady mají 71.