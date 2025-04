Jedna z největších "záhad" Putinovy agrese. Ruští vojáci bez vzdoru míří vstříc smrti

Na první pohled to vypadá jako záhada. Ruské ztráty na ukrajinské frontě překonaly podle odhadů celkový počet mrtvých ruských vojáků ve všech válkách, do kterých byli zapojeni od roku 1945; vojáci jsou stále hnáni na smrt taktikou „mlýnku na maso“. Paradoxně ale z jejich strany není patrný skoro žádný vzdor. Zakořeněná kultura násilí v ruské armádě pohání brutální cyklus nátlaku a spoluviny.

Ukrajinci popisují neustálé útoky špatně vyzbrojených a nepřipravených ruských vojáků, kteří slouží jako potrava pro děla. Rusové se zároveň dopouštějí extrémního násilí nejen vůči ukrajinským civilistům a válečným zajatcům, ale i vůči sobě navzájem, píše Foreign Policy.

Americký server se věnuje odpovědím na otázku: Proč jsou ruští vojáci, s nimiž jejich velitelé zacházejí jako s "pěchotou na jedno použití", ochotni snášet tak rozsáhlou brutalitu a zároveň se na ní podílet bez větších protestů. Jedna z nich upozorňuje na vysoké odměny a výdělek. Podle druhé Rusy sužuje jedinečný fatalismus a nihilismus, podle třetí se jedná o opravdovou víru v současnou agresi v sousední zemi.

Marlène Laruelleová a Ivan Grek, odborníci na Rusko z Univerzity George Washingtona, tvrdí, že válka poskytuje v hluboce dysfunkční společnosti příležitost k "obnovení mužské sebeúcty" a vytváří scénář, díky němuž se "miliony Rusů na dně společenského žebříčku mohou stát skutečnými hrdiny země, připravenými k nejvyšší oběti".

Finanční a ideologické faktory sice pomáhají vysvětlit, proč se Rusové rozhodli narukovat, ale nevysvětlují podle Foreign Policy trvalou souhlasnou reakci vojáků, jakmile se setkají s taktikou mlýnku na maso a systematickým násilím páchaným jejich nadřízenými a kolegy. To, že vojáci se tak vysokému počtu obětí a brutalitě nevzepřou, lze nejlépe chápat jako důsledek všudypřítomné a hluboce zakořeněné kultury násilí v ruské armádě.

Opakované vystavování brutalitě, která je považována za normální, začíná hned po vstupu do armády. Některé z branců zlomí do té míry, že taktiku svých velitelů přijmou bez pochybností. Šikana, extrémní tresty a další nadměrné násilí jsou tak rutinní, že se pro mnoho ruských vojáků stávají druhou přirozeností, což jim umožňuje pokračovat v cyklu extrémního násilí jak vůči Ukrajincům, tak vůči vlastním lidem.

V ruské armádě je obzvlášť brutální tradice šikany známá jako "dedovščina" institucionalizována do samotné kultury. Tato forma kasárenského násilí páchaného staršími vojáky na nováčcích vyniká svou krutostí a stala se ústředním aspektem budování ruské vojenské identity. V rámci tohoto systému se rekruti učí snášet a později i vykonávat násilí a stávají se jeho oběťmi i pachateli.

Vojáci ve svých výpovědích popisují zacházení ze strany starších kolegů, které zahrnuje vydírání, bití a znásilňování. Někteří uvádějí, že je vyšší důstojníci nutili k prostituci. V jednom známém případě z poloviny roku 2000 byl voják zneužit do té míry, že mu musely být amputovány nohy a genitálie. V jiném případě z roku 2018 se údajně zabil odvedenec poté, co mu byla žiletkou do čela vyříznuta ponižující nadávka.

Při ruské invazi na Ukrajinu tato hluboce zakořeněná kultura násilí přetrvává, i když se branci v týlu nezdrží a míří hned na frontu. Rusko podle Foreign Policy údajně používá zátarasy k tomu, aby zabíjelo nebo jinak bránilo vlastním vojákům v ústupu. Ti, kteří vybočují z řady, jsou nahnáni do "trestných jam", umístěni do vazby nebo popraveni veliteli. Mimo bojiště opilí vojáci zabíjejí civilisty i sebe navzájem.

Pokud jsou vojáci mimosoudně popraveni nebo jinak zabiti, jejich smrt je maskována jako ztráty v boji nebo dezerce. Ruští vojáci jsou tak uvězněni v kruhu násilí, z něhož se pravděpodobně nevysvobodí, píše americký server. To má významné důsledky pro Ukrajinu.

Vzhledem k tomu, že překvapivě vysoký počet obětí nezabránil ruským vojákům v plnění rozkazů, bude Rusko pravděpodobně pokračovat v opotřebovávací válce. Ruští vojáci budou také pokračovat v systematických represích vůči Ukrajincům a budou se dopouštět porušování lidských práv a válečných zločinů vůči civilistům a válečným zajatcům, uzavírá Foreign Policy.

