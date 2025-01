"Nevycválaný puberťák." Fico se opřel do studenta, který nepodal ruku Pellegrinimu

Když slovenský středoškolák v pondělí odmítl podat ruku prezidentovi Peteru Pellegrinimu při předávání ocenění za účast na mezinárodních studentských olympiádách, vzbudil tím velkou pozornost. V úterý večer se k události vyjádřil premiér Robert Fico a studenta ostře zkritizoval. "Ocenění bych mu sebral a poslal ho před všemi médii tam, kam patří," napsal. Podle Fica udělal chybu i Pellegrini.

Prezident Pellegrini v pondělí přijal v prezidentském paláci přes třicet studentů středních škol, aby je ocenil za získané medaile na studentských olympiádách. Jedním z nich byl i devatenáctiletý Simon Omaník, který loni skončil třetí na matematické olympiádě v maďarském Segedínu. S Pellegrinim si na ceremonii odmítl potřást rukou a pro slovenský list Denník N řekl, že s ním "má osobní a politický problém proto, že se do paláce dostal podvodem a lží na lidech".

V úterý večer studentův postoj zkritizoval na svém facebookovém účtu premiér Robert Fico. "Jsem atakován událostí, kdy nevycválaný puberťák s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenské republiky," byla jedna z prvních slov Ficova příspěvku.

"Někdo tu potřebuje tři facky. Začal bych protistátními médii. A pak zkušeností ze života. Kdybych si jako student doma stěžoval na učitele, že mě vytahal za vlasy, máma by mi vrazila ještě dvě facky, neboť učitel měl vždy úctu a pravdu," pokračoval slovenský premiér.

Sám Fico by prý v podobné situaci reagoval o dost jinak než Pellegrini, který celou situaci v přímém přenose fakticky přešel a následně uvedl, že studentovo právo na politický názor respektuje. "Za prvé, zeptal bych se ho, jestli měl dětský pokoj. Za druhé, co ho naučili jeho rodiče. A za třetí, vzal bych mu ocenění a poslal ho před všemi médii tam, kam patří. Prezident udělal chybu, pokud řekl, že studenta respektuje. Tady není co respektovat," uzavřel Fico.

Denník N připomněl, že pro Pellegriniho to bylo v posledních dnech už druhé odmítnutí. Minulý týden si herečka Zdena Studenková odmítla převzít od prezidenta státní vyznamenání kvůli "momentální situaci" ve slovenské kultuře.

