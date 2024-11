Fico jel do Číny na truc. Jeho servilní rétorika připomíná Zemana, říká analytik

Před lety se slovenský premiér Robert Fico snažil o budování ekonomických vztahů s Čínou. Když se však nic nedělo, z náklonnosti k asijské velmoci "vystřízlivěl". Nyní je znovu v Pekingu a doufá v navázání spolupráce. "Částečně to dělá na truc liberálnější části spektra, což hrálo roli i u českého prezidenta Miloše Zemana," hodnotí analytik Filip Šebok.

Po sedmnácti letech přistál předseda slovenské vlády Robert Fico v Číně. Při návštěvě, která má trvat až do 5. listopadu, se setká se svým čínským protějškem Li Čchiangem a hned v pátek ho přivítal i prezident Si Ťin-pching. S Ficem přiletěla i podnikatelská delegace zastupující více než sedmdesát firem.

Slovenský politik návštěvu označil za jednu z nejdůležitějších, kterou letos podnikne. Cesta přichází po letech, kdy mělo Slovensko v porovnání s dalšími státy střední Evropy s Čínou politicky nejméně exponované vztahy. K jejich ochlazení došlo právě za jedné z předchozích vlád Ficova Směru, kdy společné vztahy nepomohly ke zlepšení slovenské ekonomiky. Fico pak rušil svou účast na summitech organizovaných Čínou.

Ficův přílet do Pekingu via čínská státní televize CCTV.

Jeho cestu nemonitoruje žádné slovenské médium, místo ve vládním letadle neměla ani STVR nebo TASR. pic.twitter.com/7LtUgj7REt — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) October 31, 2024

Dnes je však jeho postoj jiný, jak vysvětluje ředitel pražské kanceláře think-tanku CEIAS zaměřujícího se na vztahy s Asií Filip Šebok. Změnila se jeho zahraniční politika, ve které je ochotný spolupracovat na ekonomických zájmech s kýmkoliv, říká analytik.

Změna má také pragmatický důvod. "Fico potřebuje naplňovat očekávání určité části slovenských voličů, kteří jsou skeptičtí vůči Evropské unii a imponuje jim představa, že Slovensko vede suverénní zahraniční politiku. To zčásti vysvětluje jeho pozitivní až servilní rétoriku vůči Pekingu a také Moskvě," hodnotí Šebok pro Aktuálně.cz.

Postojem, který Fico zaujímá, se tak podobá bývalému českému prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž Čínu několikrát navštívil a nikdy z jeho strany nepřišla slova kritiky. Například ani v době, kdy se ukázalo, že Peking zakládá převýchovné tábory pro etnické menšiny. Ficova rétorika se podle Šeboka nyní té Zemanově podobá.

"Respektujme Čínu a respektujme režim, který si Čína vybrala. Respektujme režim, který dokáže kontrolovat jednu a půl miliardy obyvatel. Jde o zemi, která garantuje klid a stabilitu v celé oblasti," cituje Fica slovenský deník SME.

"Jsem přesvědčený, že se Fico po letech v opozici změnil. Částečně se snaží dělat věci na truc liberálnější části spektra, což podle mě hrálo velkou roli i u Zemana. Možná je to společný znak dlouhodobě aktivních politiků, kteří namísto pozitivní politiky začnou dělat politiku negativní. Čím větší negativní reakci těmito kroky vyvolá, tím víc je motivovaný v tom pokračovat," míní Šebok. Fico je v politice aktivní od začátku 90. let.

Mění se však i okolnosti, které nyní z pohledu Pekingu vyznívají pro Slovensko lépe. "Tentokrát může Fico očekávat skutečný přínos v podobě pracovních míst a posílení ekonomiky," domnívá se analytik. Dodává, že čínskou stranu zajímají především investice do automobilového průmyslu. "Dnes má Čína z ekonomického hlediska o Slovensko skutečný zájem," říká.

Během návštěvy by mělo dojít také k podepsání strategického partnerství mezi státy. Na příkladu Česka ale Šebok dokládá, že samotná dohoda nic neznamená - přestože ji země mají podepsanou, vztahy jsou víceméně zmražené. Podle dosud zveřejněných informací o dohodě s Bratislavou by mělo dojít k aktivní spolupráci v ekonomické i kulturní oblasti.

Prvním konkrétním výstupem z Ficovy cesty je udělení krátkodobého bezvízového vstupu do země občanům Slovenska, uvádí na svých stránkách čínská vláda. Slovensko se tak stane už devatenáctou evropskou zemí, jejíž občané se budou smět patnáct dní pohybovat po Číně bez víza. Česko mezi nimi není.

Fica za cestu kritizovala opozice. Od Evropské unie ale podle Šeboka zatím větší kritika nehrozí, protože ani v rámci EU neexistuje jednoznačná shoda v přístupu k Číně.

Podle experta také existují náznaky, že by se čtyřnásobný slovenský předseda vlády mohl vydat cestou Orbánova Maďarska a aktivně blokovat jakékoliv kroky proti Číně. "Na evropské úrovni se ale Fico stylizuje do pragmatické pozice, takže si myslím, že tam by mohl být zdrženlivější než Orbán," uzavírá.

