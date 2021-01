FBI otevřela v souvislosti s přepadením Kapitolu 160 případů, obviněných budou stovky

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo dnes zrušil svou poslední zahraniční cestu ve funkci. V jejím rámci měl navštívit ve středu a ve čtvrtek Belgii. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí, podle kterého se Pompeo rozhodl zůstat ve Washingtonu, aby přispěl ke klidnému předání moci mezi prezidentem Donaldem Trumpem a jeho nástupcem Joem Bidenem.

Návštěva byla oznámena v pondělí, necelých 18 hodin poté ale americké ministerstvo zahraničí sdělilo, že všechny zahraniční cesty vysokých představitelů Spojených států se tento týden ruší. "Jsme plně odhodláni dokončit hladké předání moci během příštích osmi dnů," uvedla ve zdůvodnění kroku mluvčí ministerstva Morgan Ortagusová.

Bidenova inaugurace je plánována na 20. ledna. Vzhledem k nepokojům v Kapitolu z minulého týdne existují obavy, že by ji mohly provázet násilnosti. Ve středu Trumpovi příznivci vnikli do budovy Kapitolu, ve které členové Sněmovny reprezentantů a Senátu potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. Končící šéf Bílého domu tvrdí, že volby byly zfalšované, a na mítincích i na sociálních sítích své voliče k nepokojům burcoval. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.

Agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje uvedla, že Pompeo se původně chtěl v Evropě sejít také s ministrem zahraničí Lucemburska Jeanem Asselbornem a s vysokými představiteli Evropské unie, ti ale po útoku na Kapitol setkání s šéfem americké diplomacie odmítli. EU ani americké ministerstvo zahraničí nechtěli toto tvrzení komentovat.

Rušení zahraničních cest amerických představitelů v tomto týdnu se týká i původně plánované návštěvy velvyslankyně USA při OSN Kelly Craftové na Tchaj-wanu. Návštěvu předem ostře odsoudila pevninská Čína. Ta považuje Tchaj-wan za svou nedílnou součást a dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.