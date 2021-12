Stačí pár set eur a máte to bez injekce. V Evropě se množí falešné covid pasy

V nemocnici ve Francii zemřela tento měsíc 57letá žena na covid-19, ačkoliv měla potvrzení o očkování. To ale bylo falešné. Země teď vyšetřuje stovky podvodů a v Evropě není jediná. Už dříve se objevily případy v Bulharsku, Rumunsku, Itálii nebo Německu.

Francouzka byla přijata do nemocnice nedaleko Paříže na začátku prosince. Byla to první poměrně mladá, zdravá a zdánlivě očkovaná žena, jejíž zdravotní stav se rychle zhoršil. Až když lékaři odhalili, že ve skutečnosti naočkovaná nebyla, pochopili.

"Mohli jsme ji léčit pomocí neutralizačních protilátek. To nás ale nenapadlo, protože jsme si mysleli, že je naočkovaná," říkají zdravotníci s tím, že pak už bylo pozdě.

Podobné příběhy ve Francii zažili i další zdravotníci. V nemocnici v Nice potvrdil šéf centra infekčních nemocí Eric Denis, že se starají o asi tři pacienty s falešným očkováním každé dva týdny. Většinou se jedná o lidi mladší 40 let, kteří pak končí na jednotkách intenzivní péče.

Také podle italské policie v posledních měsících přibylo případů prodeje certifikátů o očkování. "V poslední době pozorujeme fenomén prodávání falešných očkovacích pasů a prodávání skutečných pasů, které patří někomu jinému," uvedl Riccardo Croce, velitel italské jednotky zaměřené na kyberkriminalitu.

Televizní stanice Sky News našla přes sociální sítě prodejce falešných certifikátů nejméně v devíti evropských státech. Očkovací pasy z jakékoliv unijní země se uznávají po celé EU a podle přísnosti opatření v daném státě slouží například ke vstupu na kulturní akce, do hospod a barů nebo i přímo k překročení hranic.

Sociální sítě a dezinformace

Právě na sociálních sítích lze najít také nabídky a reklamy na falešné certifikáty. Například při vyhledání francouzského dokumentu "pass sanitaire" redakce Sky News narazila i na telefonní číslo, kam se má zájemce obrátit, nebo na několik skupin sdružujících tisíce lidí. Největší, kterou se novinářům podařilo na Facebooku vypátrat, měla přes 100 tisíc sledujících.

Podle italských vyšetřovatelů zločinci prodávající falešné certifikáty také často šíří dezinformace o koronaviru a využívají k tomu hnutí lidí, kteří odmítají očkování. "Využívají toho, že jsou všichni aktivisté a snaží se dosáhnout společného cíle," tvrdí Croce.

Podvodníci v reklamách používají například smyšlené příběhy lidí, kteří po vakcíně měli zemřít nebo mít velmi silné vedlejší účinky. Varují také, že se brzy údajně ještě zpřísní pravidla pro neočkované.

V poslední době jejich aktivita vzrostla hlavně proto, že řada zemí zavedla přísnější protipandemická opatření a v některých státech bude očkování pro určité skupiny lidí povinné.

Očkovací certifikáty většinou stojí okolo 300 eur (asi 7500 korun) a lze za ně platit normálními penězi, v některých případech i nesledovanou kryptoměnou bitcoin. Policisté ale varují, že za řadou nabídek stojí i prostí podvodníci, kteří z lidí vylákají peníze a pak jim žádný dokument nepošlou.

Podvádějí i zdravotníci

Část prodejců covid pasů dokonce tvrdí, že jsou zdravotníci nebo že někoho takového dobře znají. Rádio Svobodná Evropa už v říjnu popsalo praktiku z Bulharska, kde někteří zdravotníci vakcínu vylejí a potom lidem napíšou potvrzení, že právě tuto šarži dostali. Tím, že registraci zavedou přímo do systému s existujícím číslem očkovací dávky, je skoro nemožné podvod odhalit.

To potvrzuje i mluvčí Evropské komise Johannes Bahrke. "Velmi podrobně sledujeme prodávání falešných unijních covidových certifikátů. Zaznamenali jsme i nesprávně vygenerované certifikáty, což znamená, že to dělají lidé, kteří mají ze zákona přístup do systému a mohou ho zneužít, jako zdravotní sestry nebo lékárníci."

Někteří francouzští lékaři už v létě varovali, že jim do telefonu chodí automatické SMS zprávy, které žádají potvrzení o provedení očkování, ačkoliv oni sami v ordinaci nevakcinují. Podle nich se někdo snaží na jejich jméno dát někomu falešný certifikát a doufá, že si lékaři několika potvrzujících zpráv navíc nevšimnou.

"Všem kolegům, kteří předepisují falešné očkovací certifikáty, chci říct, že svým pacientům prokazují medvědí službu a ubližují jim," vzkazuje Djillali Annane, šéf intenzivní péče, kde zemřela 57letá Francouzka z úvodu článku.

Rakousko v listopadu odhalilo přes 500 falešných covidových pasů, Francie vyšetřuje více než 400 případů. V Německu už zatkli 12 lidí, kteří se na výrobě certifikátů podíleli.

Video: Dětí, které po covidu bojují o život, jsou stovky. Očkování je neškodné, tvrdí pediatr