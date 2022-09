Bývalá politička v ranní show radila, jak ušetřit za topení. Její nápad lidi rozčílil

Bývalá britská poslankyně Edwina Currieová navrhla ve vysílání televizní stanice ITV "jednoduché a levné" řešení, jak ušetřit za topení. Britové si podle ní mají za radiátory zastrčit odrazovou fólii, která pomůže šířit teplo po místnostech. Za své rady, kterými podle řady tamních obyvatel současnou situaci jen zlehčuje, si na sociálních sítích vysloužila drsnou kritiku.

"Tady je jeden z mých tipů. Něco, co je opravdu levné," apelovala v přímém přenosu pětasedmdesátiletá Currieová a pokračovala vysvětlováním, jak v domácnosti efektivně využít hliníkovou fólii. "Udělá vám pak celou místnost příjemně teplou. A to znamená, že si můžete snížit teplotu na termostatu, aniž byste cítili nějaké nepohodlí," vysvětlovala.

V populárním pořadu Good Morning Britain také v pondělí vyzvala Brity, aby v souvislosti s energetickou krizí nepodléhali emocím, a zdůraznila, jak většina lidí v jejím věku zvládla žít v domech i bez centrálního vytápění.

Bývalá ministryně zdravotnictví posléze v pořadu odsoudila vyjadřování známého britského moderátora Martina Lewise, který po jejích výrocích s fólií jen nevěřícně kroutil hlavou. Currieová mu vyčetla, aby současnou energetickou krizi nenazýval "katastrofou" - podle ní to nesvědčí duševnímu zdraví obyvatel.



"My si ani radiátor nedovolíme zapnout," kritizují nápad Britové

Frustrovaní Britové na sociálních sítích její výroky odsoudili a poukazovali na to, že mnozí z nich si v chladných měsících kvůli vysokým cenám energií nebudou moci dovolit radiátory ani zapnout. "V mnoha případech lidé neušetří ani na tu vaši fólii. A studený radiátor nikoho nezahřeje bez ohledu na to, kolik alobalu použiju," rozhořčil se na Twitteru jeden z uživatelů.

Někteří z komentujících uvedli, že chování exposlankyně je jen důkazem toho, jak se podobné problémy politiků nedotýkají a jak jen žijí mimo realitu. "Její vystoupení ještě zdůrazňuje nedostatečné pochopení této krize ze strany těch, kteří vládnou," uvedl na sociální síti další uživatel.

Currieová byla výraznou konzervativní poslankyní za vlády slavné britské premiérky Margaret Thatcherové v 80. letech minulého století. Do dnešní doby aktivně vystupuje na veřejnosti a často komentuje tamní politické dění.

Speciální odrazové fólie patří mezi jeden z běžně využívaných způsobů, jak snížit náklady za vytápění. Fólie, která se má vkládat mezi radiátor a studenou stěnu, má zajistit to, aby docházelo k co největšímu odrazu tepla zpět do místnosti.