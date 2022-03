Expert na tajné služby: Putina zklamala FSB, její šéf hodil odpovědnost na podřízené

Ruský prezident Vladimir Putin je rozčarovaný pomalým postupem své armády na Ukrajině a jeho hněv se zaměřuje na některé lidi z ruské kontrarozvědky FSB, tvrdí ruský investigativní novinář Andrej Soldatov, který má v ruském mocenském a bezpečnostním aparátu vlivné zdroje. Reportér poskytl deníku Aktuálně.cz rozhovor, v němž říká, že se Kreml domníval, že Kyjev padne podobně jako Krym v roce 2014.

Sedmačtyřicetiletý Andrej Soldatov byl v Rusku nezávislým novinářem, kritickým k prezidentu Putinovi. Když loni režim začal utahovat šrouby, zvýšilo se riziko, že bude Soldatov zatčen a uvězněn. Odešel proto do Londýna, kde dál provozuje svůj investigativní server agentura.ru.

Novinář je považován za velkého znalce ruských tajných služeb a mocenských struktur, často jako první zveřejňuje zjištění, která později potvrdí přední světová média. Soldatov je také autorem knihy Nová šlechta: Obnova ruského bezpečnostního státu a trvalé dědictví KGB.

V rozhovoru uvádí na pravou míru spekulace o tom, že by ředitel FSB Alexandr Bortnikov usiloval o Putinovo místo či snad chystal státní převrat. "Bortnikov byl k Putinovi vždy naprosto loajální, šéf Kremlu nemá obavy z toho, že by mu z jeho strany cokoliv hrozilo," míní Soldatov.

Skutečně podle vás Putin věřil tomu, že Kyjev padne za několik dní a ukrajinská obrana se rychle zhroutí?

Ano, jednoznačně. Lze na to usuzovat i z faktu, že použil pro invazi název "speciální vojenská operace". Myslím, že se opravdu domníval, že se ukrajinská vláda začne hroutit ne za několik dní, ale hodin.

Ruští vojáci se prý diví, že je nikdo nevítá jako osvoboditele. Ruská rozvědka ale přece musela mít informace, jaká je skutečná nálada Ukrajinců…

Myslím, že nepředpokládali, že u silnic budou stát lidé s květinami, ale mysleli si, že invaze půjde podle podobného scénáře jako na Krymu v roce 2014. Že ukrajinská společnost není ve stavu, kdy by se bránila nebo protestovala. Že bude pasivní a smíří se s novou situací. Na Krymu se tehdy v zásadě nikdo nepostavil na odpor, ukrajinská armáda nebojovala a všechno z pohledu Moskvy šlo hladce.

Jako první jste napsal, že šéf 5. oddělení FSB Sergej Beseda byl odvolán z funkce. Je důvodem to, že Putinovi podal nepřesné informace o Ukrajině? Respektive že je upravil tak, aby neuvedl něco, co by se šéfovi Kremlu nelíbilo? (Kontrarozvědka FSB je sice zaměřená na dění doma v Rusku, ale 5. oddělení má na starosti země bývalého Sovětského svazu a především Ukrajinu. Tyto státy stále Moskva nepovažuje v pravém smyslu slova za zahraničí, pozn. red.)

Beseda je v domácím vězení a vyslýchají ho. Jestli už ho odvolali, nevím, nemám to potvrzené. Příčina, proč je s ním Putin nespokojený, netkví jen v tom, že by před invazí předkládal nějaké mylné hodnocení nebo analýzu situace na Ukrajině.

5. oddělení FSB mělo na starosti zajištění sítě ukrajinských politiků nebo spolupracovníků, kteří by po ruském zásahu mohli nějakým způsobem převzít moc v zemi. Ukrajince ochotné spolupracovat s Ruskem za nových podmínek.

Taková síť ale zjevně v použitelné podobě neexistuje nebo o ní není nic známo a to samozřejmě u Putina vyvolává velké rozhořčení.

Je mezi FSB a ruskou armádou nějaké napětí?

Především je třeba říci, že o možných sporech nebo třenicích v ruském vedení a silových strukturách se šíří řada nepodložených informací nejasného původu. Souvisí to s tím, jak je současný systém rozhodování neprůhledný, což platí i o vedení této války. Je jasné, že lidé z armády mají sklon obviňovat z neúspěchů tajné služby, hlavně FSB. Problémy ale vyplývají podle mě spíš z nejasných a ne úplně přímo vymezených kompetencí mezi jednotlivými silovými strukturami Putinova režimu.

Je možné, že je Putin nespokojen s ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem? I takové zprávy se objevily…

Bortnikov je zkušený a chytrý v tom smyslu, že ví, jak se chovat k prezidentovi a jak s ním vycházet. A vždy byl k Putinovi naprosto loajální, šéf Kremlu nemá obavy z toho, že by mu ze strany Bortnikova cokoliv hrozilo. Tím narážím na spekulace, že by snad údajně šéf FSB mohl Putina během nějakých změn nahradit.

Bortnikov není specialista na Ukrajinu, jeho doménou je ekonomická rozvědka. Jedním z úkolů, kterým se zabýval, je snížení politického vlivu ruských miliardářů a oligarchů. Myslím si, že Putin z problémů na Ukrajině neviní Bortnikova, protože ten chytře přesunul zodpovědnost na již zmiňovaného šéfa 5. oddělení FSB Sergeje Besedu.

Očekáváte, že cena za válku bude v určitou chvíli pro Rusko příliš vysoká a že právě to donutí Putina ji v nějaké fázi zastavit?

Cena je vysoká už teď. Vidíme, jak padá ekonomika a na lidi doléhají ekonomické problémy i zdražování. A bude to ještě horší. Bohužel na otázku, co může Putina zastavit ve válčení, odpověď nemám. Myslím, že ji nemá nikdo. Bude záležet na tom, zda budou v tomto směru na Putina působit lidé, kterým naslouchá.

Ale kolik jich je? Mluví se o tom, že do 24. února věděli o detailním plánu na provedení invazi jen tři lidé: Putin, ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Putin mluví jen s málo lidmi. Patří mezi ně Šojgu, šéf Bezpečnostní rady a jeho dlouholetý přítel Nikolaj Patrušev a ještě jeden nebo dva lidé, které prezident zná už dlouho a důvěrně z dob, kdy žil a pracoval v Petrohradu. Věřím, že počet lidí, kteří o válečném plánu věděli, byl velmi malý.

Někteří komentátoři, kteří nežijí v Rusku, se domnívají, že válka Putina mocensky oslabí. Souhlasíte s nimi?

Už teď je vidět zajímavá věc: lidé ze státní byrokracie z problémů viní hlavně Vladimira Putina. Rozhodnutí zasáhnout na Ukrajině je vnímáno vyloženě jako jeho. To je velký rozdíl ve srovnání s rokem 2008, kdy ruská armáda vedla válku s Gruzií. Tehdy s ní naprostá většina Rusů veřejně souhlasila, považovala ji za správnou a panovala na tom široká shoda. Převládal pocit, že to bylo rozhodnutí přijaté za velkého souhlasu a v zájmu Ruska, nešlo o to, že se rozhodl jeden člověk. Invaze na Ukrajinu je ale takto vnímána.

