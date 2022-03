Putinova hra na kuře. Proč chce za plyn rubl a jak se tím snaží přechytračit Západ

Rusko bude za plyn určený pro Evropu brát už jen rubly, prohlásil ve středu prezident Vladimir Putin. Plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby v tomto duchu upravil dodavatelské smlouvy. Jenže podle analytiků jde o jejich porušení, Rusko se tím snaží zpevnit rubl a zabránit dramatické inflaci. Klíčové podle nich je, jak se teď zachová Západ, který o odklonu od ruského plynu už dlouho mluví.

Nové opatření ze strany Ruska se podle Putina týká zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské a které proti Rusku zavádějí tvrdé ekonomické sankce. Za přítele Rusko nepovažuje ani Česko, kam rovněž dodává plyn.

Dodávat plyn Moskva hodlá i nadále podle plánu, změny se dotknou pouze měny pro účely zúčtování plateb, upřesnil ruský prezident. Zdůraznil, že zmrazení ruských aktiv na Západě v odvetě za invazi na Ukrajinu zničilo vzájemnou důvěru.

Centrální banka a ruská vláda nyní mají týden na to, aby určily způsoby přechodu z plateb v cizích měnách na platby v rublech, řekl Putin.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck reagoval prohlášením, že ruský požadavek představuje porušení smlouvy. S tím souhlasí také analytici. "Jedná se primárně o snahu vyřešit problém Ruska s jeho devizovými rezervami. Ty byly v rámci západních sankcí zmrazeny a nelze je tak používat pro podporu ruské měny - rublu. Oslabující rubl pak zdražuje ruské dovozy a hrozí způsobit dramatickou inflaci," vysvětluje analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Rubl sice po zavedení západních sankcí přišel o zhruba třetinu své hodnoty, díky středečními prohlášení Putina ale opět zpevňuje. I tak je ale vůči dolaru, který se obchoduje asi za 97,75 rublu, stále výrazně dražší než v čase před ruskou invazí na Ukrajinu. Před tímto datem stál dolar i méně než 80 rublů, krátce po invazi ale stál i více než 130 rublů.

Požadavkem na platby za ruský plyn v rublech tak Putin podle Hradila západní státy nutí nakupovat rubl za své vlastní měny, tedy typicky eura, a tak činit to, co ruská centrální banka kvůli sankcím nemůže - posilovat rubl.

"Důsledky nyní závisí na tom, jak se k této situaci postaví samotné evropské země. Platby v rublech nemají žádnou oporu v dlouhodobých kontraktech na dodávky plynu a z právního hlediska je tak lze ignorovat," připomíná Hradil.

"Dostáváme se tak do další napínavé fáze geopolitické "hry na kuře" (jeden ze základních modelů teorie her. Ve hře, ve které každý sleduje svůj zájem, jde o to, kdo v konfliktní situaci podlehne nátlaku a stane se tak "kuřetem" čili slabším, pozn. redakce). Oba celky si navzájem hrozí akcí - přerušením obchodu s plynem - která má potenciál je oba drasticky poškodit. Ten, kdo ucukne první a přistoupí na podmínky toho druhého, prohrává," upozorňuje dále Hradil.

Některé státy již delší dobu požadují, aby Evropská unie plyn z Ruska odebírat přestala, například právě Německo je ale proti. Současně evropské státy hledají nové dodavatele. Spojené státy už dovoz ruského plynu zakázaly. Unie připravuje povinné plnění plynových zásobníků a společné nákupy plynu.

"Poslední krok s platbami v rublu je ruská sázka na to, že se Evropa na přerušení odběru plynu dohodnout nedokáže. Je tam řada překážek, jednotlivé země nemusejí chtít přenastavit smlouvy a tak dále," upozorňuje analytik společnosti Patria Tomáš Vlk.

"Pokud by to však Rusku vyšlo, naroste význam rublu jako transakční měny, platby za plyn by se staly automatickou podporu pro ruskou měnu a možná by došlo i na nákupy rublu do devizových rezerv západních centrálních bank," podotýká analytik s tím, že reakce Západu je tak nyní pro další vývoj situace zásadní.