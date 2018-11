V Česku je silná proputinovská lobby, upozorňuje kritik Kremlu Michail Chodorkovskij

Jeho majetek měl kdysi hodnotu 15 miliard dolarů, strávil deset let v ruském vězení. Michail Chodorkovskij, bývalý oligarcha a nyní jeden z předních odpůrců prezidenta Vladimira Putina, v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz říká, že jeho organizace Otevřené Rusko se nesmí bát odpovídat na propagandistickou válku ze strany Kremlu. "Vedeme válku o pozornost a názory mladých lidí. Nesmíme používat přirozeně stejné zbraně, ale stejně tak nemůžeme jen neustále prohrávat a nebránit své názory," vysvětluje. Díky víkendové konferenci Otevřeného Ruska se jedním z bojišť této války stala i Praha.

Před domem v pražské Sněmovní ulici, kam přicházíme na rozhovor s Michailem Chodorkovským, stojí štáb jedné z ruských státních televizí. Působí poněkud zmateně. V parlamentu se právě jedná o možném vyslovení nedůvěře vlády - od Malostranského náměstí jsou slyšet hlasy demonstrantů žádajících odchod Andreje Babiše. Po ulici chodí pouze policisté ve žlutých vestách.

Ruští novináři ovšem zjevně nemají o nuancích české domácí politiky ani tušení. "Je to kvůli Chodorkovskému?" ptá se jeden z nich procházejícího policisty. Strážce zákona ovšem otázka také zmátla. "Kdo je pan Chodorkovskij?" odpovídá překvapeně otázkou.

Pokrývat dění na konferenci z Moskvy dorazily tři televizní štáby, které se povětšinou marně snažily přinutit někoho z hostů k vyjádření ohledně dění na konferenci. Michail Chodorkovskij je na jejich přítomnost víceméně zvyklý.

"Sledovali mě, když jsem se byl projít po Starém Městě. Máte tu ty úžasné pasáže, průchody mezi domy s krámky. V jedné obzvláště úzké pasáži jejich kameraman volal: 'Kam jste nás zavedl. My máme strach.' Tak jsem řekl, ať jsou bez obav, Google nám ukáže cestu do cíle," směje se Putinův kritik Chodorkovskij.

Kremelští novináři se jej snažili natáčet i skrytě. "Byli jsme na večeři v restauraci a já jsem si najednou všiml, že člověk u vedlejšího stolu umístil vedle slánky malou kamerku a natáčí si nás. Tak jsem mu ji sebral a záznam smazal. Křičel, že je český občan a může si dělat v Praze, co chce," říká předseda hnutí Otevřené Rusko Andrej Pivovarov, který byl s Chodorkovským v Praze. Posléze prý zjistil, že jde o bývalého pracovníka ruské televize NTV, který delší dobu žije v Česku.

Podle kuloárních informací měl Michail Chodorkovskij problémy na letišti, kde čeští pohraničníci téměř tři čtvrtě hodiny zkoumali jeho pas. Rusko na něj v roce 2015 vydalo mezinárodní zatykač, i když Interpol ho odmítl jako bezpředmětný.

Kdo je Michail Chodorkovskij Nyní pětapadesátiletý Michail Chodorkovskij vystudoval chemii, v devadesátých letech patřil mezi ruské oligarchy a angažoval se také v politice. Od roku 1997 byl výkonným ředitelem ropné společnosti Jukos. V roce 2003, kdy jeho majetek dosahoval 15 miliard dolarů, byl zadržen a o dva roky později jej ruský soud uznal vinným z daňových úniků. Po propuštění v roce 2013 se s rodinou usadil ve Švýcarsku a obnovil činnost organizace Otevřené Rusko (Otkrytaja Rossija). Chodorkovskij své tresty označuje jako politicky motivované.

"V Česku bylo a stále je dostatečně silné proputinovské lobby. Toto lobby si zachovalo své pozice v některých vašich státních orgánech. Nechci dnes veřejně hovořit o problémech, na které narážíme. Ale věřte mi, určité potíže zde máme," nechtěl být Chodorkovskij v rozhovoru konkrétnější.

"V poslední době, řekněme dvou tří letech, se situace začala měnit. Česká společnost jasněji chápe, k jakým změnám došlo v Rusku a ruské vládě. Mám na mysli vládu v úzkém slova smyslu, 18 let vlády Putina. Česká společnost začala více zaujímat kritičtější postoj nikoli vůči Rusku, chvála bohu, ale vůči Kremlu. Doufám, že toto poznání, že Rusko není totéž co ruská vláda, vydrží," říká bývalý oligarcha.

To je Chodorkovského důležité téma, v rozhovoru se k němu vrací ještě jednou. "Odnaučte se říkat, že Rusko udělalo to či ono, a to či ono je či není v našich zájmech. Existuje Rusko, které má své zájmy, o kterých moc nevíte, ale existuje Kreml, jehož zájmy znáte. Nelze spojovat zájmy Kremlu se zájmy Ruska jako takového. Naučte se v těchto situacích místo Ruska říkat Kreml a bude to mnohem správnější popis současné situace," upozorňuje Chodorkovskij s tím, že například ve Velké Británii ho již začali chápat.

"Dokonce premiérka Theresa Mayová, když vystupovala na veřejnosti v případě Skripalových, říkala, že řeč není o zločinu Ruska, ale činu, který vykonala ruská vláda. Dokonce možná ještě malá část vlády," dává Chodorkovskij najevo, nakolik je mu to nepříjemné.

Sám se považuje především za ruského vlastence. "Nejsem žádný liberál, alespoň ne v ruském chápání tohoto slova. Jsem pro silný stát, silnou armádu, jsem pro velký byznys. Jenže ten stát nesmí být naskrz zkorumpovaný, armáda musí být silná ve skutečnosti, ne v prezentacích postahovaných z YouTube a velký byznys nesmí mít monopol," prohlásil Chodorkovskij na zahájení pražské konference s názvem Rusko místo Putina. Sám ale přiznává, že je to běh na dlouhou trať.

"Stále pevně věřím, že se jednou budu moct do Ruska vrátit. Pokud jde o moje děti, už si nejsem tak jistý. Oni si podle mě myslí, že není potřeba jejich životy spojovat jen s jednou konkrétní zemí. Jsou součástí současného moderního světa a cítí se dobře prakticky kdekoli na světě. Bylo by jim dobře v Rusku a s výjimkou několika prakticky v kterékoli další zemi na světě," říká muž, který byl v ruském vězení za finanční podvody a krádeže ropy.

V roce 2013 mu udělil milost prezident Vladimir Putin. Chodorkovskij odjel do západní Evropy, kde nyní žije. Své věznění považuje za politickou mstu Kremlu.

