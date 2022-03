Podcast: Jak nastartovat kulturu po pandemii? Pomohl by status umělce v právním řádu

Umělci a pracovníci v kultuře patří mezi ty, které pandemie koronaviru zasáhla nejvíce. EU proto plánuje do oblasti kultury a kreativního průmyslu investovat historicky nejvyšší finanční částku. Na období 2021 až 2027 europoslanci schválili vyčlenit až 2,5 miliardy eur. Jak mohou finance umělcům pomoci? I o tom mluvila v podcastu Aktuálně.cz Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa.

Zmíněný finanční obnos, který Evropský parlament schválil už v květnu loňského roku, poputuje do programu Kreativní Evropa. V rámci něj Evropská unie již od roku 2014 podporuje kulturní a kreativní odvětví ve svých členských státech. V následujících šesti letech z něj budou moci evropští umělci čerpat v přepočtu více než 64 miliard korun.

"Mně to přijde jako skvělé gesto," komentuje v podcastu Müllerová, vedoucí části Kultura v rámci tuzemské Kanceláře Kreativní Evropa. "Evropská unie věří, že tato odvětví jsou důležitá pro nastartování po pandemické krizi. Moc bych si přála, aby si to mysleli i na české úrovni," dodává.

Program se zaměřuje mimo jiné i na audiovizuální průmysl, architekturu, nakladatele nebo překladatele evropské beletrie a zároveň propojuje začínající umělce. "Nově také bude podporovat takzvaný Erasmus pro umělce - čili krátkodobou mobilitu, v rámci níž budou umělci moci vyjíždět za hranice svých zemí a navštěvovat tam umělecké rezidence," vysvětluje Müllerová.

Ke zlepšení podmínek lidí pracujících v kultuře by podle ní pomohla i existence takzvaného statusu umělce v českém právním řádu. S jeho zakotvením v následujících letech počítá Národní plán obnovy, v rámci něhož Česko získá téměř 200 miliard korun z mimořádného krizového fondu Evropské unie.

"Profesionální umělci by tím dostali pracovní jistotu, kterou nyní nemají. Byli by zakotveni v legislativním řádu a definováni jako umělci," popisuje Müllerová. "Z toho by pak pro ně vyplývaly třeba úlevy na odvodech. V případě krize by mohli mít nárok na základní plat nebo něco podobného," dodává.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast s Magdalenou Müllerovou, která v něm také zmiňuje, jak se kulturní odvětví v Česku stále vyrovnávají s následky pandemie koronaviru nebo jaké projekty již v tuzemsku vznikly díky programu Kreativní Evropa.