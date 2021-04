Podcast: Covidový pas je jedinou šancí. Ulehčí všem oborům, říká ředitel CzechTourism

Usnadnit cestování a pomoci strádajícímu turistickému ruchu. To je úkol pro covidový pas, který chce Evropská unie schválit do začátku léta. Jednodušší cestování by s ním měli mít lidé s očkováním, negativním testem nebo protilátkami. O tom, jak pandemie zasáhla turismus a zda covidový pas může zachránit letošní sezonu, mluvil v podcastu Aktuálně.cz Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.

Digitální zelený certifikát, neboli takzvaný covidový pas, je podle Hergeta nejefektivnějším řešením, jak zachránit letošní turistickou sezónu. "Myslím si, že je to dlouhodobě jediná šance, jak sladit různé vlny jednotlivých států, které otevírají a zavírají ekonomiku, takže poté není vůbec možné turistickou sezonu nastartovat," uvádí v podcastu Herget.

Na základě nynějšího návrhu má pas obsahovat pouze jméno, datum narození, datum vydání a údaje o očkování, testu či prodělání nemoci. Podle posledních plánů Evropské komise má být schválený během června. Jeho finální podobu ale musí přijmout také jednotlivé členské země a Evropský parlament.

"Samozřejmě kdybychom ho stihli mít do 1. července, tak by to bylo ideální, protože to je hlavní sezona. Každopádně za mě jakýkoliv termín v tomto roce je dobrý," míní ředitel státní agentury. "Všichni čekáme na nějaká pravidla a jistotu. To, co nás nejvíc ubíjí, je, že nevíme, co se stane. Nemůžeme plánovat," dodává.

Případné pozdější schválení covidového pasu by podle něj mohlo uškodit zejména evropským přímořským státům, jako jsou Chorvatsko nebo Portugalsko. "Pro Česko, kam se jezdí za památkami do měst, nejsou letní měsíce tak kritické jako pro přímořské státy," podotýká.

Podle Hergeta by tuzemskému turismu pomohlo i to, kdyby covidové pasy posléze sloužily pro vstup na kulturní nebo sportovní akce. To si podle nynějšího návrhu Evropské komise musí posléze rozhodnout jednotlivé členské státy samy. "Byl by to signál, že máme zvládnutou situaci a řešení, jak zajistit bezpečnost. Za mě by to pomohlo jak doma, tak i venku," uvádí.

Dopady jsou brutální

Před pandemií do Česka podle údajů agentury CzechTourism každý rok přijíždělo přibližně 10,6 milionu turistů ze zahraničí. V loňském roce jich bylo pouze 2,7 milionu. "Dopad pandemie na turismus je brutální," podotýká Herget.

"Nedá se říct, kdo dopadl nejhůř. Celkově cestovní ruch přišel o obrovské peníze. Měl příjmy 300 miliard korun, které teď klesly minimálně o 50 procent. A to jen díky tomu, že Češi přes léto zůstali doma a doopravdy pomohli cestovnímu ruchu přežít," uvádí ředitel státní agentury.

Češi jsou podle něj v letošním roce z hlediska letních dovolených v tuzemsku opatrnější a bojí se je rezervovat s velkým předstihem. Většinu odjezdů plánují až na červenec a srpen.

"Myslím si, že je to velmi špatně. Zaprvé se všichni během těch dvou měsíců potkáme na poměrně málo místech a nedojde k rozmělnění, které by z epidemiologického hlediska bylo výrazně lepší," uvádí Herget. "Druhým bodem je, že když budou mít podnikatelé tržby jen osm týdnů v roce, tak nemohou podnikat," dodává.

Video: Krizový expert WHO varuje před zavedením covidových pasů.