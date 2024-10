Patrioti chtějí Sacharovovu cenu pro Muska. Obyčejný trolling, čílí se Gregorová

Dávid Pásztor, Euractiv.cz

Jihoafrický bojovník proti rasismu Nelson Mandela, vůdčí postava Pražského jara Alexander Dubček nebo ghanský diplomat a generální tajemník OSN Kofi Annan. K tomuto výčtu osobností by měl letos přibýt americký podnikatel Elon Musk - alespoň podle europoslanců z frakcí Patrioti pro Evropu a Evropa suverénních národů. Ti miliardáře nominovali na Sacharovovu cenu.

Ocenění každoročně vyzdvihuje výjimečné lidi nebo skupiny, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj nebo záchranu svobody myšlení. Důvod, proč by měl technologický podnikatel patřit mezi velké osobnosti světové historie, je podle Patriotů a Suverenistů prý jednoduchý - Musk je velký bojovník za svobodu slova.

"Jeho závazek ke svobodě projevu, transparentnosti a boji proti cenzuře je v souladu s hodnotami svobody a lidských práv," napsali Patrioti, jejichž členem jsou europoslanci z ANO a Přísahy a Motoristů sobě, na sociální síti X.

Musk, který X vlastní a sám tam aktivně přispívá, na to reagoval rovněž stroze. Pod jeden z příspěvků zmiňující Muskovu nominaci na cenu napsal "Cool" ("Hustý").

Podobně, jako znělo oficiální vyjádření Patriotů, argumentovala i Klára Dostálová, europoslankyně za ANO a místopředsedkyně frakce. "Jednoduše proto, protože si vážíme jeho boje za svobodu slova," odpověděla redakci Euractiv na dotaz, proč frakce navrhly amerického miliardáře na Sacharovovu cenu.

Z Twitteru udělal X

Musk se narodil v Jihoafrické republice a jako podnikatel se prosadil ve Spojených státech, kde spoluzakládal platební službu PayPal. Veřejně známým se stal až díky svým vizionářským projektům, jako je obnovení cest do vesmíru pod hlavičkou SpaceX nebo výroba luxusních elektrických vozidel značky Tesla. V jeden moment se tato dvě jeho díla spojila v jedno, když na začátku roku 2018 raketa Falcon Heavy vynesla do vesmíru auto Tesla Roadster.

Do historie se zapsal i Muskův Starlink neboli hustá síť oběžných satelitů, které jsou schopny poskytnout internetové a telefonní připojení i na místech, kde to jinak technicky není možné.

Cool — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2024

V říjnu roku 2022 Musk koupil sociální síť Twitter, který později přejmenoval na X. Hned další měsíc sociální síť obnovila dříve zablokovaný účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Letos Musk podpořil Trumpa v prezidentských volbách.

Přestože Musk sám sebe označuje za bojovníka proti cenzuře, od ledna do června letošního roku X blokovalo 5,3 milionu "nespamujících" uživatelů. Je to nárůst o 1,6 milionu oproti první polovině roku 2022, kdy ještě Musk sociální sít nevlastnil. Účet byl zrušen i stovkám novinářů, kteří se vyjadřovali kriticky k Trumpovi a Muskovi.

Evropská unie navíc formálně obvinila X z nedodržování evropských pravidel o spravování sociálních sítí. Podle těchto pravidel by měli provozovatelé sítí zajistit, že se na nich nebudou šířit nelegální příspěvky, a měli by také učinit kroky proti šíření dezinformací.

Gregorová: Nominaci Muska považuji za trolling

Sacharovova cena je podle Evropského parlamentu "nejvyšším oceněním Evropské unie za činnost v oblasti lidských práv". Kandidáty mohou navrhnout politické frakce nebo i jednotliví poslanci.

Europoslanci z výborů pro zahraniční věci a rozvoj pak vyberou tři finalisty - na programu to mají 17. října. Následně zasedne Konference předsedů, ve které zasedá předsedkyně Evropského parlamentu a šéfové frakcí, a ta vybere vítěze.

Slavnostní předání ceny se uskuteční 18. prosince na plenárním zasedání ve Štrasburku. Europoslanci z ANO sice Muskovi fandí, ostatní čeští zástupci v Evropském parlamentu jsou ale skeptičtější.

"Elon Musk se poslední dobou chová jako padouch z Jamese Bonda. Jeho nominaci beru jako pokus o hloupý vtip. Sacharovova cena je určena těm, kdo nasazují svůj život v boji za svobodu. A to Elon Musk při vší úctě fakt nedělá," napsal redakci europoslanec Ondřej Krutílek (ODS).

Podobně to vidí i jeho kolegyně Markéta Gregorová z Pirátů. "Nominaci ultrapravicových frakcí považuji za obyčejný trolling, kterým se snaží vyvolat dojem, že snad někdo jejich názory cenzuruje a Musk je jejich spasitelem. Jediný, kdo prokazatelně cenzuruje názory, je samotný Elon Musk. Na vlastní kůži si to teď vyzkoušel český novinář Matěj Schneider, kterého X zablokovalo za odkaz. Nominace tedy samozřejmě nemá šanci pro svou absurdnost," řekla redakci europoslankyně.

O dalším osudu nominace rozhodne mimo jiné i europoslanec Ondřej Kolář z TOP 09, který je členem zahraničního výboru. "Já upřímně vůbec netušil, ze Elon Musk nějak podporuje lidská práva. Tohle je celé jenom hra Patriotů na 'obranu svobody slova', o které si myslí a falešně šíři, že je nedotknutelná a nadřazuji ji všem ostatním svobodám," domnívá se Kolář.

Nominaci získalo celkem 12 lidí, včetně dvou organizací. Jedna z nominovaných, venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, tento týden získala také Cenu Václava Havla, tedy nejvyšší ocenění Rady Evropy bojovníkům za lidská práva.

"Dávat Sacharovovu cenu člověku, který si s pomocí ruského kapitálu koupil sociální síť, na které se masivně šíři lži a 'alternativní fakta', by byl výsměch všem, co již byli oceněni, i Sacharovovi samotnému," dodal Kolář. Doufá, že to tak bude vnímat většina europoslanců.

Video: Jindřich Šídlo o postavení hnutí ANO v Evropském parlamentu (7. 8. 2024)