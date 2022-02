Jak neriskovat na internetu a chránit data? Ptejte se experta na kyberbezpečnost

před 11 minutami

Ptá se: Kateřina

Dobré ráno. Nedávno se z mého FB/Messengeru všem mým přátelům rozeslala zpráva z nějakým podhcybným odkazem. Chtěla jsem se zeptat, jak je to za prvé vůbec možné, mám opravdu kvalitní heslo, žádné jméno mazlíčka, a nechápu, jak ho mohl někdo zcizit. A za druhé, když už se něco takového stane, tak co mám dělat já a co moji přátelé, pokud by na to omylem klikli? Co se může stát mě a co jim? Děkuji.