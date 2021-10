Do voleb promlouvá i Brusel. Europoslanci pomáhají stranám s kampaní, jezdí po Česku

Kateřina Zichová, EURACTIV.cz

Předvolební kampaň jde do finále. Nejviditelnější jsou v ní sice tuzemští politici, ale je možné najít i stopu z Bruselu. Česko má v Evropském parlamentu jednadvacet europoslanců, z nichž někteří jsou členy politických stran, zastávají ve stranických strukturách vysoká místa a před volbami přiložili ruku k dílu.

Některé strany využily své "evropské spojky" třeba při tvorbě volebních programů. Například europoslanec Alexandr Vondra z ODS, která ve volbách kandiduje v koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09, koordinoval kapitolu programu k životnímu prostředí a energetice.

To platí i v případě evropského programu koalice Pirátů a STAN. Na tvorbě dvou programových bodů se podílela europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

"Do letošní volební kampaně jsem se zapojila několika způsoby. Jako spolutvůrkyně dvou programových bodů, jako interní konzultantka některých mediálních výstupů (poté, co se k nim objevila kritika) a jako aktivní podporovatelka Mladých Pirátů v jejich kampani a žen ve straně," řekla redakci Gregorová, podle které je důležité, aby politici ukazovali, kde si stojí.

"Danou funkcí mají amplifikovaný svůj hlas směrem ven a nevyužívat ho poškozuje snahy strany více, než kdyby byli k vlastní straně kritičtí," dodala.

Právě europoslanci mohou být stranám v tvorbě svých plánů cennými rádci v oblasti evropských záležitostí. Evropskou politikou se denně zabývají a mají přehled o unijní legislativě, která má vliv i na tu domácí.

V europarlamentu jsou také nestraníci

Aktivita ve volební kampani však neplatí pro všechny europoslance. Jednak může být složité skloubit angažmá v kampani s prací v Evropském parlamentu, jsou tu ale i jiné důvody.

Ne všichni europoslanci jsou totiž členy stran nebo hnutí, za které byli do europarlamentu zvoleni. To platí například pro čtveřici členů EP zvolených za současné vládní hnutí ANO Andreje Babiše - Martinu Dlabajovou, Ditu Charanzovou, Ondřeje Kovaříka a Martina Hlaváčka. Na svých sociálních sítích se domácí politice téměř nevěnují, což platí například i pro nestranici za ČSSD, europoslankyni Radku Maxovou.

Naopak členem ANO, který se v předvolebním klání v tuzemsku angažuje, je Ondřej Knotek. Podle něj jsou z pohledu europoslance volby do české sněmovny naprosto zásadní.

"V rámci kampaně vysvětluji občanům, že tyto volby rozhodnou také o tom, jaký premiér a jací ministři budou zastupovat Česko v Bruselu, a především s jakým mandátem. Z pohledu prosazování českých zájmů v EU je pro Česko naprosto zásadní kontinuita vlády hnutí ANO, a pana předsedy Babiše jako premiéra,“ objasnil svou roli Knotek, který vyráží do českých měst, kde na předvolebních mítincích podporuje kandidáty hnutí.

Nezavřít se v Bruselu

Po Česku v rámci kampaně jezdí i europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který je členem volebního štábu koalice Spolu a účastnil se door-to-door kampaně.

"Je sice velmi náročné skloubit práci v Bruselu s tuzemskými volbami, ale teď jde opravdu o všechno! Od samého začátku jsem věděl, že se do kampaně zapojím naplno. Podílím se na strategii a pomáhám i v kontaktní kampani. Během zeleného týdne jsem byl prakticky každý den někde, hovořil s lidmi, rozvážel a připevňoval plachty naší koalice na ploty a rozdával letáčky," sdělil redakci.

Podle Kateřiny Konečné za KSČM je důležité, aby i europoslanec znal problémy českých občanů, neměl by se na volební období "zavřít v Bruselu" a do Česka přijet jen před volbami. Proto je, jak uvedla, její aktivita stále stejná nehledě na probíhající kampaň.

"To, co dělám nyní (v předvolebním čase), dělám i mimo volební kampaň. To znamená besedy s lidmi, odboráři, členy různých spolků, výjezdy do regionů, návštěvy firem nebo neustálá komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Samozřejmě podporuji svou stranu KSČM i její kandidáty, a pokud chtějí moji přítomnost na nějakém mítinku či předvolebním setkání, a práce v EP mi to dovolí, ráda jim vyhovím," dodala.

Své strany a hnutí podporují ale i další europoslanci, třeba na sociálních sítích. "Tak, jak mi to umožňuje program jednání EP, se do volební kampaně zapojuji a snažím se jednotlivé kandidáty koalice SPOLU podporovat! A to jak lídry kandidátek, při oficiálních setkáních, tak i méně známé politiky, kteří letos také kandidují a kteří si místo ve sněmovně určitě zaslouží. I proto se je snažím v rámci možností podporovat - například propagací na mých sociálních sítích," popsal redakci europoslanec za T0P 09 Jiří Pospíšil.

Jak vidno právě na sociálních sítích, do českých měst za občany vyrazili v rámci kampaně také zástupci SPD v Evropském parlamentu - Hynek Blaško a Ivan David.