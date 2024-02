Čech má na dosah vysokou pozici v Bruselu. Vyjednával by další osud Green Dealu

Česko by brzy mohlo mít svého zástupce na vrcholu Evropské komise, a navíc na vysoce strategické pozici. Bývalý ministr životního prostředí a mezinárodní vyjednavač Jan Dusík je ve finále konkurzu na post zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku v centrále Evropské komise v Bruselu.

Dusík, který se do výběrového řízení přihlásil loni, prošel úspěšně třemi koly a porazil desítku uchazečů z různých států. "Prošel jsem do finále," potvrdil pro Aktuálně.cz Dusík. V tom proti němu stojí už jen jediná protikandidátka, jedna ze stávajících vysokých úřednic komise. Její jméno není v této fázi řízení zveřejněné, podle dostupných informací má jít o Španělku.

Osmačtyřicetiletý právník a environmentalista v současné době pracuje pro Světový fond na ochranu přírody ve Švýcarsku, do konce minulého roku působil jako zmocněnec české vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti klimatu.

V cestě na vrchol Evropské komise jsou před ním ještě pohovory s komisaři pro klimatickou politiku Wopkem Hoekstrou a pro rozpočet a administrativu Johannesem Hahnem, které proběhnou v březnu. Stejná interview absolvuje i Dusíkova vyzývatelka. Komisaři pak doporučí vítězné jméno, které následně schválí vedení Evropské komise.

Pokud by Dusík vyhrál, měl by na starosti přizpůsobení členských států na "zelená" opatření Evropské unie. Dusík by tedy řešil mimo jiné odpověď unijní exekutivy na otřesy, jakými jsou například nynější protesty zemědělců proti Green Dealu, které tento týden zažilo i Česko.

"Jde o pozici vyžadující kombinaci odbornosti a politického nadhledu," popsal Dusík pro Aktuálně.cz. "Budu muset porozumět dynamice mezi komisí a členskými státy. Sledovat například energeticko-klimatické plány jednotlivých zemí, ale i globální trendy typu amerických prezidentských voleb," dodal.

V případě výhry by mu začal běžet mandát letos v létě s novou Evropskou komisí, která se ustaví po červnových volbách do europarlamentu. Od ní se očekává, že bude zřejmě muset přistoupit k revizi některých "zelených" rozhodnutí kvůli vlně odporu, jež se proti nim v EU zvedla.

Dusík by byl klíčovým hráčem v dojednávání možných změn. S generálními řediteli a jejich zástupci nejčastěji spolupracují jednotliví komisaři, když řeší převedení politických cílů do konkrétní regulace. Ředitelství komise připomínají svojí strukturou ministerstva a pracují v nich často tisíce lidí. Exministr životního prostředí by pod sebou měl několik stovek podřízených.

Česko patří mezi státy, které mají málo vysoce postavených úředníků v unijních institucích. "Dvojku" v nejdůležitější z nich, Evropské komisi, má tuzemsko momentálně jen jednu, diplomatku Irenu Moozovou na generálním ředitelství pro spravedlnost. Personálně nedostatečně zastoupených zemí je v EU podle samotné komise patnáct ze sedmadvaceti.

Dusík působil krátce, od listopadu 2009 do března 2010, v úřednické vládě Jana Fischera jako ministr životního prostředí a opakovaně dělal náměstka na tomto resortu. Během českého předsednictví EU v roce 2022 ho pověřili mezinárodní agendou u někdejší ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL).

V Bruselu se tehdy zapsal jako zkušený vyjednavač, když za předsednickou zemi pomohl dojednat konečné znění předložené legislativy v rámci Green Dealu. Byl také členem českého vládního týmu na klimatické konferenci COP28.

Renomé v Bruselu a fakt, že Dusík pochází z nedostatečně zastoupeného Česka, mohou hrát v jeho prospěch při finálním rozhodnutí. Loni na konci roku šéfka lidských zdrojů v Evropské komisi Gertrud Ingestadová pro slovenský Denník N uvedla, že je potřeba dostat do Bruselu více Čechů, Slováků a dalších Východoevropanů.

Částečně v neprospěch Dusíka naopak může hrát fakt, že je muž. Žen je totiž ve vedení komise také málo a úspěšné kandidátky se upřednostňují.

