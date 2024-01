Střídání na klíčovém postu v Bruselu. Českým velvyslancem má být exnáměstek Bärtl

České barvy v Bruselu by měl nově hájit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Na postu stálého zástupce země při Evropské unii vystřídá současnou velvyslankyni Editu Hrdou. Informaci o obměně v Bruselu potvrdilo Aktuálně.cz několik na sobě nezávislých zdrojů.

Bärtl nyní působí jako velvyslanec v Lucembursku. Geograficky by se tak posunul jen o 200 kilometrů do hlavního města sousední Belgie, pracovně ale o míle jinam. Stálé zastoupení Česka při EU se málo podobá klasické bilaterální ambasádě, je to spíše druhá česká vláda.

Pracují tu experti státní správy a diplomaté, kteří se svými protějšky ze zemí sedmadvacítky předjednávají veškerou evropskou legislativu a politická rozhodnutí. Ta pak schvalují resortní ministři nebo přímo lídři členských států.

Zatímco na běžné ambasádě má její vedoucí - velvyslanec nebo velvyslankyně - často jen jednotky lidí pod sebou, na zastoupení Česka při EU jich působí okolo 120. Klíčovou roli hlavního vyjednavače za celou Evropu sehrál český tým v Bruselu během předsednictví v roce 2022.

Výměna v Bruselu je součástí běžné rotace zástupců státu v zahraničí. Bärtl nastoupil do pozice velvyslance v Lucembursku v únoru před čtyřmi lety, standardní čtyřletý mandát mu tak zakrátko vyprší. Editu Hrdou vyslala vláda na post zástupkyně při EU od října 2020.

Bärtl svoje nové angažmá nechtěl potvrdit, což je však v diplomacii běžné, než je o celé věci oficiálně zpravena druhá země. "Mohu jen říci, že jsem se přihlásil na místo velvyslance při EU," sdělil Aktuálně.cz.

Podobně se k věci vyjádřil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. "Proces výběru a nominací velvyslanců s ohledem na utajovaný režim nekomentujeme," řekl Drake. "Post vedoucího stálého zastoupení při EU je součástí plánované rotace," potvrdil mluvčí.

Osmapadesátiletý Bärtl působí v tuzemské diplomacii od roku 1999, Česko ho vyslalo mimo jiné do Francie a Kanady. Předtím pracoval coby vystudovaný geodet a kartograf v několika soukromých firmách. Mluví anglicky a francouzsky a platí za jednoho z nejkompetentnějších českých diplomatů, který dobře zná oba dva světy, tedy mezinárodní politiku i byznys.

Veřejnost si Bärtlovu tvář možná spojí s "tchajwanskou aférou" bývalé ministryně průmyslu a obchodu za ANO Marty Novákové. Tehdy, v roce 2019, musel Bärtl coby její náměstek vyprovodit ze sálu na akci ministerstva zástupce Tchaj-wanu. Na jeho přítomnost si tenkrát u Novákové stěžoval velvyslanec komunistické Číny v Praze.

Přesné datum střídání v Bruselu ještě není jasné. Hrdé vyprší čtyřletý mandát na podzim. Vedení české diplomacie by preferovalo, aby Bärtl převzal úřad ještě během prvního pololetí letošního roku kvůli červnovým eurovolbám a také kvůli změnám v čele hlavních unijních institucí jako Evropská komise, u kterých by nový velvyslanec při EU měl být.

Hrdá zatím nemá schválené žádné další vyslání. Mezi lidmi pohybujícími se v prostředí evropské politiky se o zkušené diplomatce spekuluje jako o možné nové eurokomisařce, pokud by se vládní koalice nebyla s to shodnout na žádném stranickém kandidátovi.