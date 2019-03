V srdci brexitu: Odchod z EU je zdvižený prostředníček mocným, říká Brit

Ve městě Sunderland na severu Anglie v roce 2016 jednoznačně zvolili brexit. Přitom tento region zasáhne odchod Británie z Evropské unie nejdrtivěji, tvrdí prognózy. "Lidé mají pocit, že jsou opuštěni a ignorováni. Mají pocit, že za ně nikdo nemluví. Brexit je tak svým způsobem zdviženým prostředníčkem proti politikům, elitám, mocným," vysvětluje tamní univerzitní učitel.

Sunderland (od našeho zpravodaje) - Z kdysi velkých loděnic a rušného přístavu zbylo pár jeřábů. Na pobřeží zůstali jen rybáři, běžci po pláži, rackové a staré majáky.

Severoanglický Sunderland prošel od 80. let minulého století velkými změnami. Kromě loděnic se zavřely i doly. Situaci později částečně zachraňovala japonská automobilka Nissan. Největší továrna na automobily ve Velké Británii a jedna z největších v Evropě dává práci sedmi tisícům lidí v Sunderlandu a okolí.

Zatím. Nedávno automobilka oznámila, že nový model X-Trail nebude vyrábět tady, protože se to nevyplatí.

Sunderland leží na severovýchodě Anglie. V oblasti, kterou lze anglicky nazvat "brexit heartland", tedy "srdce brexitu". Chudý region totiž hlasoval v referendu před dvěma a půl roku jasně pro brexit. Například v Sunderlandu ho podpořilo 62 procent hlasujících.

Agentury veřejného mínění považovaly toto město za barometr, který měl na začátku sčítání hlasů z referenda napovědět, jaký výsledek lze očekávat. Před půlnocí dostali ti, kteří chtěli v Evropské unii zůstat, zdrcující zprávu. Sunderland drtivě hlasoval pro brexit. Ráno Británie oznámila, že většina jejích obyvatel se rozhodla evropský projekt opustit.

"Čím dříve odejdeme, tím lépe"

Město na první pohled prosperitou skutečně nepřekypuje. Mnoho obchodů a restaurací má stažené rolety s nápisem "Na prodej" nebo "K pronájmu". Některé domy jsou opuštěné a dlouho neopravované. Světlou výjimkou je nový fotbalový stadion místního klubu FC Sunderland, který se příznačně jmenuje Stadium of Light. Pro místní je aspoň fotbal zdrojem hrdosti.

"Já jsem v referendu nehlasovala. Jediné, o co mám starost, jsou pracovní místa. Doufám, že jich nebude méně, až odejdeme," říká mladá prodavačka v místním obchodě pro fotbalové fanoušky.

Rybáři na molu ve čtvrti Rokker se shodují. Británie udělala dobře, že odešla, i když to ze začátku možná nebude jednoduché.

"Brusel nám říká 'dělejte tohle, dělejte tamhleto'. Přitom tam posíláme víc peněz, než kolik dostáváme. Podívejte se, kolik tady jezdí francouzských nebo německých aut. Kde jsou anglická auta? Čím dříve odejdeme, tím lépe," říká jeden z mužů stojících u prutů.

Podobný názor má i taxikář pendlující často mezi Sunderlandem a nedalekým Newcastlem.

"Británie je ostrovní země a je moc malá na to, kolik sem přichází lidí. Vždyť už máme skoro 70 milionů obyvatel," vysvětluje. Například v 70. letech žilo v Británii kolem 56 milionů lidí, růst počtu obyvatel ale není tak strmý jako v jiných zemích EU.

"Tady zkrachovaly doly a loděnice, protože se všechna výroba přesunula jinam. Do Číny, Indie, co já vím. Potřebujeme pracovní místa, ne aby se všechno vyrábělo jinde a tady žádná práce nebyla. Mnoho lidí ze světa chce žít v Británii, jenže tady práce ani místo pro všechny není. A já chci, aby i moje děti a jejich děti měly jasnou a slušnou penzi," gestikuluje vzrušeně za volantem.

"Ale kašlete na politiku a jděte si tady dát k moři fish and chips. Tady jsou nejlepší v celé Anglii," dodává se smíchem a ukazuje na stánek se známým britským pokrmem.

Druhé referendum? Hrozily by nepokoje

Neil Macfarlane, který na univerzitě v Sunderlandu vyučuje žurnalistiku, ukazuje na kuriózní detail. Na novou, moderní budovu kampusu přispěla Evropská unie, ale cedule s tímto nápisem a modrou vlajkou s hvězdičkami na stěně je zakryta automatem na nápoje.

Tyto cedule navíc do budoucna ubudou. V pátek 29. března by Británie měla podle plánu odejít z EU.

Macfarlane upozorňuje, že jakkoliv je to neuvěřitelné, ani měsíc před odchodem z unie stále není přijata žádná dohoda. A někteří politici dokonce mluví o případném druhém referendu o brexitu, což on osobně odmítá. "Jednou se rozhodlo, to je demokracie. Pokud by druhé referendum rozhodlo jinak a z Evropské unie bychom neodešli, propukly by nepokoje a násilí," domnívá se.

Britská premiérka Theresa Mayová posunula termín hlasování o dohodě v Dolní sněmovně na 12. března. Pokud smlouva, kterou dojednaly týmy britských a bruselských diplomatů, neprojde, hrozí takzvaný tvrdý brexit bez dohody, což je ekonomicky horší varianta.

Podle českého europoslance Pavla Svobody (KDU-ČSL) nese odpovědnost za nejistou situaci právě Dolní sněmovna v Londýně.

"Chyba je v britském parlamentu, kde politikaření převládlo nad hledáním společného dobra. Jen tím lze vysvětlit, proč se snadno najde většina pro negování čehokoliv, ale pro jakékoliv řešení většina není," řekl Svoboda Aktuálně.cz.

Variant je stále mnoho. Kromě tvrdého brexitu nebo dohody na poslední chvíli je stále možné britské vystoupení z Evropské unie odložit o několik měsíců. "Politici jenom podvádějí a zastrašují," říká k tomu sunderlandský taxikář.

Lidé mají pocit, že je mocní ignorují

Britský svaz průmyslu nedávno ve své studii uvedl, že ze všech regionů je nejvíce ohrožen brexitem právě severovýchod Anglie, který pro něj masově hlasoval. Místní podniky a farmáři vyvážejí více než 55 procent výrobků a produktů do zemí Evropské unie, takže možné zavedení cel bude znamenat ekonomické ztráty.

"Severovýchod Anglie byl desítky let ignorován kýmkoliv, kdo vládl v Londýně. Ať to byli levicoví labouristé, nebo pravicoví konzervativci," říká Macfarlane. "V Anglii jednoznačně existuje rozdělení na bohatý jih a chudší sever. V Londýně je politická elita, média, byznys a banky. V Londýně a okolí je ekonomický růst a prosperita, tady úpadek. Lidé mají pocit, že jsou opuštěni a ignorováni. Mají pocit, že za ně nikdo nemluví. Brexit je tak svým způsobem zdviženým prostředníčkem proti politikům, elitám, mocným."

Podle Macfarlanea byla silným motorem hlasů pro brexit (a stále je) obava z imigrace. Přesněji: z muslimské imigrace. To označuje za skutečné hlavní téma referenda o brexitu z června 2016.

"K brexitu přispěl i fakt, že během několika měsíců před ním se odehrálo v Británii několik teroristických útoků islamistů. Vytvořilo to atmosféru, že situace se vymyká z kontroly," říká univerzitní učitel.

"Imigrace je hlavní problém a tvůrci kampaně za brexit na tom stavěli. Přitom severovýchod není tak multikulturní jako jiné oblasti v Anglii. Roste rasismus a nesnášenlivost. Některé muslimské studentky byly na ulici napadeny a uráženy, protože měly šátek. To dříve nebylo," dodává.

Video: Jste proti brexitu? Dostanete slevu na pizzu, láká hospodský v Londýně