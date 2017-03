Britské premiérce tlačící na Brexit hrozí vzpoura poslanců. Hraje se o práva ostatních členů EU

před 1 hodinou

Britští poslanci zřejmě už v pondělí odhlasují zákon, který Británii umožní vystoupit z EU. Vláda premiérky Theresy Mayové po nich chce, aby odmítli pozměňovací návrhy, se kterými přišla Sněmovna lordů. Prý by jí svázaly ruce pro vyjednávání s Evropskou unií. Mayové ale hrozí, že někteří její vlastní konzervativní poslanci by se mohli vzbouřit a návrhy lordů podpořit. Pokud zákon projde, premiérka Mayová následně spustí článek 50 Lisabonské smlouvy. V tu chvíli začnou vyjednávání s EU o konkrétních podmínkách Brexitu.

Londýn - Britští poslanci by měli už teď v pondělí schválit zákon, který umožní vystoupit z Evropské unie, uvedla televizní stanice Sky News. Budou o tom hlasovat členové britské Dolní sněmovny.

Vládě ale hrozí rebelie části jejích vlastních konzervativních poslanců.

Premiérka Theresa Mayová chce, aby Dolní sněmovna při hlasování odmítla pozměňovací návrhy, které k zákonu o Brexitu na začátku března připojili členové Sněmovny lordů, tedy horní komory parlamentu.

"Prosím, nesvazujte premiérce ruce," vyzval ministr pro odchod z EU David Davies.

Podle něj by změny omezily manévrovací prostor pro jednání s ostatními státy EU. Kabinet si proto přeje, aby poslanci schválili zákon v podobě, v jaké ho navrhla vláda. Což se ale ne každému líbí.

Lordi chtějí kontrolu nad dohodou s EU

Podle pozměňovacích návrhů by měla britská vláda garantovat práva občanů jiných zemí Evropské unie, kteří už v Británii žijí.

Lordi taky chtějí, aby měl parlament větší kontrolu nad tím, jakou dohodu o dalších vztazích vláda se zbytkem Evropské unie vyjedná. To znamená, že by parlament měl možnost odmítnout výslednou dohodu mezi Londýnem a 27 zeměmi EU. A vyzval by vládu, aby dojednala výhodnější podmínky.

Kabinet naopak navrhuje, aby parlament mohl smlouvu o budoucích vztazích jen přijmout, nebo zamítnout

Kabinet Theresy Mayové má v Dolní sněmovně těsnou většinu. Někteří konzervativní poslanci by se ale mohli podle britských médií proti vládě vzbouřit a návrhy lordů podpořit.

Kabinet zase může na druhou stranu počítat s podporou některých opozičních labouristů.

Hned po zákonu začne vyjednávání

Jakmile parlament zákon o Brexitu schválí, může vláda zahájit vystoupení z EU.

V Bruselu oficiálně oznámí, že spouští článek 50 Lisabonské smlouvy, což je postup pro případ, že některá země chce z EU odejít. Od okamžiku spuštění bude mít Londýn dva roky na to, aby s ostatními zeměmi unie dojednal konkrétní podmínky svého odchodu.

Podle řady spekulací by mohla premiérka Mayová článek 50 spustit už v úterý, tedy hned po schválení zákona v Parlamentu.

Jiná britská média ale tvrdí, že na žádost nizozemské vlády rozhodnutí odloží na později. V Nizozemsku budou ve středu volby a tamní vláda údajně nechce posílit domácí euroskeptiky tím, že by se probíral odchod Británie z unie.

Britský obchod v ohrožení?

Británie si vedle podmínek svého odchodu z EU chce dojednat i dočasnou, přechodnou dohodu, která by se týkala vztahů se sedmadvacítkou. Měla by zajistit co možná nejvolnější vzájemný obchod do doby, než se Londýn s EU dohodne na trvalé smlouvě.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson ale prohlásil, že vyjednání přechodné dohody není pro jeho zemi nijak zásadní. Když k ní nedojde, Británie bude podle něj "naprosto v pohodě".

Před takovým přístupem varuje britský byznys, protože EU je pro Británii zdaleka největším obchodním partnerem.

A odmítá ho taky opozice. "Vláda si zahrává s možností, která představuje obrovské riziko pro britský průmysl, služby a zemědělství," varoval labouristický poslanec Pat McFadden.

