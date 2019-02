Evropská komise zvažuje zákaz využití zařízení Huawei pro sítě 5G

před 17 minutami

Evropská komise kvůli bezpečnostním obavám zvažuje, že de facto zakáže používání zařízení čínské společnosti Huawei pro mobilní sítě páté generace (5G). Agentuře Reuters to sdělily blíže nespecifikované zdroje. Mobilní operátoři však varují, že by díky tomu mohla Evropa zaostat v oblasti telekomunikací. Na firmu Huawei se totiž při výstavbě sítí páté generace spoléhají. Huawei současně čelí obvinění, že by čínská vláda mohla využívat její produkty ke špionáži.

Některé země, včetně Spojených států a Austrálie, již firmu Huawei z budování mobilních sítí nové generace vyloučily. Německo nyní takovýto krok zvažuje, upozorňuje agentura Reuters. Svaz GSMA reprezentující zájmy mobilních operátorů proto podle Reuters navrhl krizovou schůzku, která by se možným zákazem zařízení firmy Huawei v Evropské unii zabývala. Operátoři se obávají, že zákaz by mohl mít výrazně negativní dopad na jejich aktivity. Generální ředitel GSMA Mats Granryd navrhl členům zařadit debatu ohledně Huawei na pořad jednání příštího zasedání rady sdružení, které se bude konat koncem srpna na okraji veletrhu mobilních technologií Mobile World Congress (MWC) v Barceloně. Protože se řada operátorů při výstavbě sítí páté generace spoléhá právě na Huawei, mohl by podle Reuters zákaz používání zařízení této čínské firmy poškodit snahu Evropy udržet si konkurenceschopnost v oblasti telekomunikací. Společnost Huawei čelí obvinění, že by čínská vláda mohla využívat její produkty ke špionáži. Firma však tyto obavy odmítá. Před používáním softwaru a hardwaru Huawei varoval v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Na základě varování úřadu generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip vyjádřil v prosinci obavy, že čínské technologické firmy jsou nuceny spolupracovat s čínskými tajnými službami a do svých technologií za tímto účelem zabudovávají "zadní vrátka". Video DVTV: Martin Veselovský shrnuje kauzu Huawei Jsou byznysové zájmy nadřazeny bezpečnosti? A které české firmy působící v Číně kauza Huawei ohrožuje? Kauzu Huawei shrnuje Martin Veselovský | Video: Martin Veselovský, DVTV | 05:35