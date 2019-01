Američany sbližuje s Českem kauza Huawei, Babišovi může otevřít dveře do Bílého domu

Americká vláda ocenila tvrdý postup českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vůči čínské firmě Huawei a zvýšila tak zájem Američanů o diplomatické vazby s Českem. Hospodářské noviny (HN) to zjistily z několika diplomatických zdrojů. Spojené státy hledají spojence právě ve sporu s čínskou firmou. Česko na základě varování NÚKIB vyřadilo čínskou firmu z tendru na vybudování daňového portálu za půl miliardy korun.

Tvrdý postoj Česka urychlil termín schůzky mezi českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a jeho americkým protějškem Mikem Pompeem. Setkání by se mělo odehrát během Petříčkovy návštěvy Washingtonu 21. a 22. února. Ministři budou také domlouvat termín jarní návštěvy premiéra Andreje Babiše v Bílém domě.

"Kybernetická bezpečnost bude jeden z bodů, který s panem ministrem budu probírat," informoval na dotaz HN ministr Petříček. Ministr bude argumentovat například tím, že čeští a američtí nejvýše postavení politici se už dlouho nesetkali.

"Myslím, že by to přispělo ke zlepšení našich vztahů, pokud by pan premiér dostal pozvání do Bílého domu," dodává Petříček.

USA projevilo velký zájem o metodiku ochrany vládních úřadů, kterou NÚKIB rozeslal na sto šedesát českých státních institucí. "Zajímalo je, s jakými argumenty a s jakými informacemi pracujeme, a to, co jsme jim mohli poskytnout, to jsme těm, kteří se zeptali, poskytli. Ale to je naše normální práce," informoval HN mluvčí NÚKIB Radek Holý.

V očích řady členů americké administrativy se Česko dostalo do skupiny nejsilnějších spojenců USA ve střední Evropě. Dalším je Polsko, které proti Huaweii zasáhlo o několik dní později, když zatklo přímo zaměstnance této firmy a jednoho polského občana. Oba později obvinilo ze špionáže.

Česká zkušenost s čínskou firmou a český postup je pro Američany zajímavý, protože prohlášením NÚKIB se Česko jasně dostalo do zatím málo početné skupiny zemí, které Washington ve svém sporu s Čínou o budoucí podobu kyberprostoru a ochranu dat získává na svoji stranu.