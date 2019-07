Evropa se shodla na kandidátech do čela MMF, nástupce Lagardeové bude znám do října

před 1 hodinou

Vlády zemí Evropské unie se shodly na pěti kandidátech do čela Mezinárodního měnového fondu (MMF) po Christine Lagardeové, která byla nominována do vedení Evropské centrální banky (ECB). Podle agentury DPA to uvedlo francouzské ministerstvo financí. Nástupce Lagardeové by měl být znám do 4. října, oznámila výkonná rada fondu.

Do užšího výběru se podle francouzského ministerstva dostal bývalý šéf euroskupiny Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, bývalý eurokomisař Fin Olli Rehn, španělská ministryně hospodářství Nadia Calvinová, současný šéf euroskupiny Portugalec Mario Centeno a bývalá eurokomisařka Bulharka Kristalina Georgievová. Lagardeová vystřídá v listopadu ve funkci šéfa ECB Itala Maria Draghiho. Ten ve čtvrtek vyloučil, že by o funkci v čele MMF usiloval. Francie koordinuje výběr kandidáta na ředitele MMF za celou Evropu. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že kandidát za Evropu by měl být znám do konce července. Je zvykem, že funkci šéfa MMF vykonává Evropan, zatímco šéfem sesterské Světové banky (SB) bývá Američan.