Evropa je křesťanská, Turecko má zůstat vně EU, řekl kandidát na předsedu EK Weber

před 19 minutami

Evropa je kontinentem křesťanských hodnot a Turecko by mělo zůstat vně Evropské unie. Při oficiálním zahájení kampaně německé konzervativní unie CDU/CSU před květnovými volbami do Evropského parlamentu (EP) to dnes řekl kandidát Evropské lidové strany (EPP) na předsedu Evropské komise (EK) Manfred Weber.

Weber (CSU) prohlásil, že chce EU, která spočívá na křesťanských hodnotách a která nechá Turecko za dveřmi. "Věříme, že tento kontinent je ovlivněn křesťanstvím," prohlásil Weber v západoněmeckém Münsteru. "To není jenom něco pro muzea, to nás musí orientovat do budoucna," citovala ho agentura AFP. Eurovolby se uskuteční zhruba za měsíc. Křesťanské hodnoty mají podle Webera vést Evropany také k upřímnosti v diskusích s Ankarou. Vyjádřil přesvědčení, že "Turecko nemůže být členem EU". "Chceme partnerství, přátelství, ale přístupové rozhovory bychom s Tureckem měli ukončit," dodal Weber. Evropský projekt je však podle německého politika potřeba bránit před "nacionalisty a egoisty". Podle agentury DPA dnes Weber publiku v Münsteru předestřel své už známé požadavky, jako jsou těsnější policejní spolupráce v Evropě, odstranění tisícovky zbytečných unijních předpisů či zastavení přístupových rozhovorů s Tureckem. Mimo jiné se vyslovil pro urychlené posílení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).