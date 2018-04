Evakuace ze syrské Dúmy pokračují. V noci odjely další 4000 lidí

před 25 minutami

V Dúmě mají teď zajistit pořádek vojenští policisté Ruska. To je spojencem syrského prezidenta Bašára Asada.

Damašek - Ze syrského města Dúmá se v noci na pátek evakuovali další civilisté a bojovníci. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) vyjelo 85 autobusů se 4000 lidmi. Dúmá leží ve východní Ghútě, která byla poslední povstaleckou enklávou u Damašku. Boje o ni skončily tento týden, evakuovalo se odtud podle ruských zdrojů přes 160 000 lidí.

Jako poslední vzdorovala Dúmá, kde působila povstalecká organizace Džajš al-Islám. I ta ale nakonec přistoupila na evakuaci. V Dúmě nyní mají zajistit pořádek vojenští policisté Ruska, které je spojencem Damašku.

"V minulých dnech odešla ve čtyřech evakuačních vlnách z Dúmy většina bojovníků Džajš al-Islám," oznámila SOHR. Evakuoval se i vůdce skupiny Isám Buvajdání.

SOHR tvrdí, že evakuace by měla skončit do soboty, kdy v Dúmě začnou pracovníci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) vyšetřovat útok ze 7. dubna. Syrský režim při něm podle opozičních zdrojů použil chemické zbraně, které zabily desítky lidí. USA a jejich spojenci za to Sýrii pohrozili odvetným útokem. Syrská vláda i Rusko použití chemických zbraní popřely.

Boje o východní Ghútu byly zahájeny v únoru, zemřelo při nich podle SOHR více než 1600 lidí.

