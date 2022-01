Dva roky odolávaly, teď mají lockdown. Omikron se dostal i na odlehlé ostrovy

Zatímco Evropu postihuje další vlna covidu, některým odlehlým ostrovům v Oceánii se pandemie dosud vyhýbala. Za dva roky neměly jediný případ nebo infekce byly tak ojedinělé, že nikdy nedošlo ke komunitnímu přenosu. Situace se ale nyní s nástupem varianty omikron mění.

Šalamounovy ostrovy se 700 tisíci obyvateli zaznamenaly do poloviny ledna pouhých 31 případů koronaviru. Nikdo v zemi na nemoc nezemřel. V minulém týdnu sem nelegálně připlula loď z Papuy Nové Guiney, na jejíž palubě cestoval nakažený pasažér. Úřady případ odhalily až ve chvíli, kdy se virus začal šířit mezi místními.

"Drazí obyvatelé Šalamounových ostrovů, to, čeho jsme se báli, se stalo," oznámil podle amerického deníku New York Times premiér země Manasseh Sogavare. "Můžeme očekávat, že někteří lidé vážně onemocní. Můžeme dokonce očekávat, že někdo může přijít o život," varoval. Jeho slova se potvrdila v pondělí, kdy na souostroví zemřeli první dva lidé - 51letá žena a 59letý muž. Oba měli zdravotní potíže jako cukrovku a vysoký tlak, uvádí Radio New Zealand.

Země není na šíření covidu vůbec připravená, očkovaných je jen dvacet procent obyvatel a zdravotníci mohou provést pouhých 200 testů za den. "Mnoho vzorků pořád nebylo zanalyzovaných, a navíc testujeme omezený počet lidí. Případů bude pravděpodobně daleko víc, než evidujeme," vysvětluje poradce ministerstva zdravotnictví Yogesh Choudri.

Ostrovy zároveň nemají dostatečný počet lůžek pro pacienty s koronavirem. Z 56 k tomu určených jsou nyní obsazena všechna. Situaci zhoršuje také nákaza mezi zdravotním personálem. Humanitární pomoc v podobě ochranných oděvů a přístrojů na okysličení krve už do země poslala Austrálie, píše francouzská stanice France24.

Covid zasáhl i další ostrovy, ty nyní vyčkávají

Přísná opatření nyní panují na odlehlých ostrovech Kiribati, které si do minulého týdne držely ve statistikách jen dva případy koronaviru. Ty odhalily testy minulý květen, a protože lidé byli ihned umístěni do karantény, nemoc se dál nešířila. V pátek ale přiletěl do země z Fidži první let po deseti měsících a dvěma třetinám pasažérů vyšel pozitivní test. Přestože skončili v izolaci, nakazili se od nich tři zaměstnanci karanténního zařízení. Další případ se objevil u osoby, která v něm nepracuje a ani nepřišla s cestujícími do styku, dodávají New York Times.

Vláda proto vyhlásila stav katastrofy a zavedla v hlavním městě Tarawa lockdown. Lidé smí ze svých domovů odejít pouze mezi šestou ranní a druhou po poledni v případě, že jdou na nákup. Nejezdí ani veřejná doprava, platí povinnost nosit na veřejnosti roušky. Devadesát procent obyvatel ostrova už má jednu dávku očkování, dvě injekce pak 53 procent, píše deník Washington Post.

Virus se dostal také na 18tisícový ostrov Palau, kde je kvůli 183 pozitivním případům přes 600 lidí v karanténě. V zemi s téměř stoprocentní proočkovaností platí zákaz shromažďování a na dva týdny jsou zavřené školy. Samoa kvůli deseti nakaženým v letadle z Austrálie zvažuje ukončení repatriačních letů. Dosud však ke komunitnímu přenosu nedošlo, protože cestující jsou v izolaci.

Podobného osudu se obává také vláda souostroví Tonga, které se vzpamatovává z obrovského výbuchu nedaleké podmořské sopky a následné vlny tsunami. Humanitární pomoc, kterou místní potřebují, proudí do země například z Austrálie nebo Nového Zélandu, v zemi však smí zůstat pouze materiál, lidé zde kvůli možné nákaze vystoupit nesmí. Ke břehům ostrovů se nemohla přiblížit ani australská loď se zásobami, protože se ukázalo, že je na palubě 23 pozitivních zaměstnanců. "Nevystavíme populaci Tongy riziku, ale chceme doručit pomoc tak rychle, jak jen to půjde," popisuje australský ministr obrany Peter Dutton.

Cookovy ostrovy naopak otevírají

S uzavřenými hranicemi se izolovaným ostrovním státům nejen vyhýbal covid, ale také turisté, což způsobilo velký zásah do jejich ekonomiky. O její opětovné nastartování se pokouší Cookovy ostrovy. Ty se rozhodly otevřít své hranice pro cestující mířící z Nového Zélandu za předpokladu, že stráví deset dní v izolaci a předloží negativní PCR test.

"V posledních dvou letech jsme pracovali velmi tvrdě na tom, abychom se udrželi bez koronaviru. Regulace cestování a naše nekončící snaha naočkovat všechny vhodné osoby jsou pokračováním této strategie," cituje premiéra Cookových ostrovů Marka Browna americká televize CNBC. V zemi je vakcinováno 96 procent lidí nad dvanáct let. Sedmdesát procent dostalo i třetí, posilující dávku.

