Boj o život po výbuchu sopky: Muže smetla tsunami, do bezpečí plaval 28 hodin

Sedmapadesátiletý Lisala Folau minulou sobotu odpoledne natíral dům, když za ním přiběhl jeho starší bratr a varoval ho, že vybuchla sopka a blíží se vlna tsunami. Několik desítek obyvatel ostrova Atata, který je součástí souostroví Tonga, bojovalo o přežití a snažilo se zachránit. Folaua, který je invalida a má problémy s chůzí, ale smetla vlna do moře.

Nyní mu zahraniční média přezdívají "Skutečný Aquaman" podle komiksového superhrdiny. Lisala Folau totiž katastrofu, kterou vyvolal mohutný výbuch sopky, přežil.

Jeho příběh je jedním z prvních, které se po částečném obnovení kontaktu se souostrovím dostaly za hranice země. Svůj zážitek popsal místní rádiové stanici a její editor ho přeložil a umístil na Facebook.

Po prvním varování se Folau ukryl v domě. Vysoké vlny jím ale procházely jako nic, a tak se i s neteří schoval na stromě, zatímco starší bratr běžel pro pomoc. Bývalý tesař je totiž postižený a bez pomoci by se z místa nedostal. "Nemůžu pořádně chodit, a když už jdu, věřím, že i mimino je rychlejší než já," uvedl v pořadu.

Když po chvíli vlny ustaly, slezl s neteří ze stromu. Najednou ale přišla další vlna, která svou výškou překonala šest metrů. "Moje neteř Elisiva ani já jsme se neměli čeho chytit, a tak nás to spláchlo do moře. Bylo sedm hodin večer," vyprávěl Tonžan. Voda je pak unášela dál, ale stále slyšeli svá volání.

"Byla tma a neviděli jsme se. Brzo jsem už neslyšel ani neteř, ale místo ní jsem zaslechl volání svého syna," pokračuje. Rozhodl se však, že mu neodpoví.

"Žádný syn nemůže opustit svého otce. A tak já, otec, jsem byl potichu, protože kdybych odpověděl, skočil by do vody a pokusil by se mě zachránit. Věděl jsem, že jsem v těžké situaci, a řekl jsem si, že pokud přijde to nejhorší, tak ať se to stane jenom mně," vysvětluje.

Uznání i od plavkyně

Folau se nechal unášet vodou a vlnami a doufal, že se mu podaří zachytit se nějaké větve - aby jeho rodina mohla alespoň nalézt tělo, kdyby zemřel. Nakonec ho ale proudy zanesly na opuštěný ostrov Toketoke. Byla neděle ráno a na moři tou dobou strávil už několik hodin.

Na chvíli si myslel, že bude zachráněn, když v dálce mezi jinými ostrovy zahlédl policejní člun. Jenže přestože ho člun dvakrát minul a trosečník na něj v obou případech mával, nikdo si ho nevšiml.

Rozhodl se proto doplavat na další ostrov Polo’a, to už bylo šest hodin večer. "Volal jsem a křičel o pomoc, ale nikdo tam nebyl. Myslel jsem na svou neteř, se kterou nás voda odnesla současně," říká Folau. Myšlenky na rodinu ho nakonec přiměly, aby plaval dál. "Měl jsem silnou vůli a věřil jsem, že se dostanu na mui’i Sopu," líčí svůj plán, jak se chtěl dostat na západní část ostrova Tongatapu, kde leží i hlavní město státu.

"Myslel jsem na svou sestru na Hofoa, která má cukrovku, a na mou nejmladší dceru, která má problémy se srdcem. To všechno bylo v mé mysli," dodává.

Do cíle dorazil pozdě večer. Poté se mu podařilo zastavit projíždějící auto, jehož řidič ho vzal k sobě domů a umožnil mu, aby se spojil s rodinou. Cestu z ostrova Atata na osm kilometrů vzdálený ostrov Tongatapu, která trvá lodí půl hodiny, Folau uplaval s dvěma přestávkami za 28 hodin. Jelikož neplaval přímo, jeho trasa činila třináct kilometrů.

Extraordinary tale of survival emerging in Tonga of Lisala Folau swept off an island by #tongaeruption tsunami & swum for 28 hours before reaching safety. Tongans have always been a tough seafaring peoplehttps://t.co/SoBMux8yuQ pic.twitter.com/6O7m5UtgYA — Michael Field (@MichaelFieldNZ) January 19, 2022

Olympijská plavkyně Erika Radewagenová z Americké Samoy, která leží severně od Tongy, hodnotí jeho výkon jako úžasný. Obzvlášť kvůli tmě a fyzickému i psychickému náporu. "Musíte mít jinak nastavenou mysl, abyste dokázali to, co on. Není to stejné, jako kdyby vypadl z lodi. On utíkal před vybuchující sopkou a byl smeten tsunami. Měl fyzické překážky jako sopečný popel, sutiny, vlny a další faktory, které činily jeho plavání náročnějším," rozebírá pro britský deník The Guardian.

Ostrov zasypaný popelem

Novozélandský server Stuff píše, že ostrov Atata, ležící 50 kilometrů od sopky, je nyní evakuovaný. Tamní obydlí jsou poničená a veškeré vodní zdroje znečištěné sopečným popelem.

Ostrov má jednu potvrzenou oběť přírodní katastrofy. Zřejmě jde o Folauovu neteř, kterou také smetla vlna a jež podle amerického deníku Wall Street Journal nepřežila. Osud jeho bratra nebo syna ale není znám. Oficiálně má ostrov okolo stovky obyvatel.

První letadlo s humanitární pomocí dorazilo z Nového Zélandu na Tongu ve čtvrtek. Podle australského listu Sydney Morning Herald dopravilo na ostrov pitnou vodu, generátory, hygienické potřeby, komunikační zařízení, zařízení na odsolování vody a také košťata na odstranění sopečného popela. Druhé letadlo míří z Austrálie.

Letouny přiváží jen hmotnou humanitární pomoc. Žádní záchranáři ani lidé jiných profesí na ostrovy nevstoupí, aby na místo nepřinesli koronavirus. Souostroví Tonga totiž nemá žádného nakaženého.

