Válečné fiasko žoldnéřů. Tři sta štědře placených Rumunů se v Kongu vzdalo bez boje

Do nově zuřícího konfliktu na východě Konga se zapojily i zhruba tři stovky rumunských žoldnéřů. Jejich angažmá ale skončilo fiaskem. Ve středu Rumuni složili zbraně a pod dohledem rebelů z uskupení M23 přešli hranici do Rwandy, odkud byli evakuováni.

288 rumunských žoldáků se vzdalo Rwandě | Video: New Times

Za své služby dostávali dle zjištění britské stanice BBC kolem pěti tisíc dolarů měsíčně (přes 120 tisíc korun). V porovnání s běžnými rekruty v Kongu, jejichž plat byl kolem sta dolarů (přes 2400 korun), někdy ani to ne, šlo o obrovský rozdíl. Přesto rumunští žoldnéři proti rebelům ze skupiny M23 složili zbraně bez boje.

"Konžská armáda se vzdala a my jsme se museli stáhnout," shrnul vývoj ve městě Goma pro rumunskou televizi TVR velitel žoldnéřů Constantin Timofte. Jeho muži pak tvrdili, že do Konga přijeli pouze cvičit vojáky a na bojišti nikdy aktivní nebyli. Vyjádření některých z nich se objevila i na sociálních sítích.

I vzhledem k výši finančních odměn pro Rumuny ale budí značné rozpaky, že boje o Gomu dle zpravodajského webu Euronews strávili v obklíčení a nečinnosti na základnách mírových jednotek Organizace spojených národů. Ty jsou ve Rwandě už od roku 1999. "Plat je nespravedlivý. Pokud jde o boj, my jsme ti, kdo jsou posláni do předních linií jako první. Oni (žoldnéři) přicházejí pouze jako záloha," řekl BBC jeden z konžských vojáků.

Po kapitulaci a převozu do rwandské metropole Kigali byla většina Rumunů postupně s pomocí rumunského ministerstva zahraničí evakuována zpět do vlasti. Mluvčí resortu Andrei Țărnea BBC řekl, že šlo o složitá jednání, při nichž M23 po důkladném "prošacování", jak lze vidět i na úvodním videu, nechala rumunské žoldnéře přemístit se do Rwandy a následně odletět.

První zmínky o rumunských žoldnéřích ve službách Konga se začaly objevovat před třemi lety, kdy si je najal úřadující prezident Félix Tshisekedi. Jejich úkolem bylo stabilizovat situaci na východě země. Právě tam jsou povstalci z M23 již několik let aktivní. Samotná skupina M23 se před více než deseti lety odštěpila od konžské armády, tvoří ji hlavně etničtí Tutsiové a podporuje ji právě Rwanda.

To je přitom velmi důležité, protože Rwanda, která M23 pomáhá, dlouhodobě obviňuje Kongo, že poskytuje úkryt rwandským protivládním povstalcům i některým Hutuům, kteří se v roce 1994 podíleli na nechvalně známé genocidě ve Rwandě. Celý nynější konflikt pak má nejen etnické pozadí, ale jde i o suroviny.

Na východě země se nacházejí ložiska nerostů, jako je zlato či coltan. Ten je důležitou složkou při výrobě mobilních telefonů. Hodnotu nerostného bohatství na celém území Konga odhadují analytici dle agentury AP na 24 bilionů dolarů (asi 580 bilionů Kč).

Rumunský velitel byl srovnáván s Prigožinem

Na začátku rumunského angažmá v Kongu stál rumunský podnikatel a bývalý příslušník francouzské cizinecké legie Horațiu Potra. Toho v minulosti média často srovnávala s patrně nejznámějším žoldnéřským šéfem Jevgenij Prigožinem. Ten zahynul po pádu letadla v roce 2023, přičemž dlouhé roky velel ruským wagnerovcům.

Potra také vlastnil soukromou vojenskou společnost a rovněž úspěšně působil na africkém kontinentu. Ve Středoafrické republice se jím zaměstnávaní muži setkávali právě i s wagnerovci. V Kongu pod Potrovým vedením mělo dle rumunských médií za časů největší slávy pracovat až devět set rumunských mužů.

V prosinci loňského roku však nastal náhlý pád jeho slávy, když jej zadržela rumunská policie cestou do Bukurešti, protože se prý chystal vyprovokovat násilné protesty proti zrušení druhého kola prezidentských voleb. První koncem listopadu 2024 za údajné podpory Ruska vyhrál Calin Georgescu. Ústavní soud následně volbu hlavy státu zrušil a opakovat se má letos v květnu. Nynější debakl žoldnéřů tak sledoval Potra z domácího vězení.

Historie angažmá zahraničních nájemných bojovníků v Kongu se přitom začala psát už v 60. letech minulého století, kdy v zemi po získání nezávislosti na Belgii vypukla krvavá povstání. Nové vládě svobodného Konga pomáhal i Ir jménem Michael Hoare, který se postupně stal jedním z nejznámějších žoldnéřů v historii. Pro svou krvelačnost si vysloužil přezdívku Mad Mike (Šílený Mike).