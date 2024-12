Rumunský šok. Soud zrušil prezidentské volby kvůli podezření z ruského zásahu

Rumunský ústavní soud nařídil, že se musí v jiném termínu opakovat první kolo prezidentských voleb, takže se v neděli neuskuteční ani druhé. Podle odtajněných dokumentů rumunských tajných služeb byla kampaň velmi podobná manipulačním akcím, které Rusko podniká na Ukrajině a v Moldavsku.

"Vláda stanoví nové datum a kalendář nezbytných kroků (k opakování voleb)," stojí v prohlášení ústavního soudu. Odtajněné dokumenty zmiňují, že se země stala "terčem agresivních ruských hybridních útoků".

V prvním kole rumunských prezidentských voleb zvítězil dvaašedesátiletý Calin Georgescu, který vystupuje proti pomoci Ukrajině. Získal 22 procent hlasů, přestože průzkumy mu předpovídaly výrazně méně. Za jeho nečekaným vzestupem je intenzivní kampaň na čínské sociální síti TikTok. Aplikaci má staženou devět z devatenácti milionů obyvatel Rumunska.

"Profily, které propagovaly Georgesca na TikToku, vznikaly specificky a organizovaně. Mnoho třeba pochází z roku 2016 a donedávna nebyly příliš aktivní. Spousta z nich užívá dost podobná slovní spojení," řekla Aktuálně.cz expertka na Rumunsko Klára Vedlichová z Institutu mezinárodních studií.

Do druhého kola s Georgescem postoupila bývalá rozhlasová moderátorka Elena Lasconiová, šéfka liberální Unie záchrany Rumunska. Ta staví kampaň jasně. Buď Rumunsko zůstane na Západě, nebo ne. "Musíme si vybrat mezi ochranou NATO a Putinovou válkou. Musíme si vybrat mezi prosperitou Evropské unie se svobodným cestováním, nebo zvukem tanků přijíždějících z Kremlu," prohlásila.

Vedlichová považuje Georgesca za proruského. "Myslím si, že přívlastek proruský na něj opravdu sedí, že to není jen nějaká nálepka. Říká, že Putin je správný vůdce a že Rumunsko by také mělo jít touto cestou," soudí expertka.

Rumunsko je důležitým spojencem Ukrajiny. Dodalo jí systémy protiraketové obrany Patriot, v přístavě Constanta v Černém moři se překládá na export ukrajinské obilí, Rumuni cvičili ukrajinské armádní piloty.

Obě země mají přes 600 kilometrů dlouhou společnou hranici a na rozdíl od Maďarska Viktora Orbána Rumunsko zatím stálo pevně za Ukrajinou a kritizovalo Rusko. Georgescu zastává opačný názor. Chce zastavit vývoz ukrajinského obilí přes Rumunsko, zastavit vojenskou pomoc Kyjevu, nehodlá souhlasit s vydáním dvou procent HDP na obranu.

Tvrdí také, že členství v Evropské unii je pro Rumunsko nevýhodné, že rumunské firmy musejí mít ve společných podnicích se zahraničními investory většinový podíl. A že by Rumuni neměli klečet ani před Evropskou unií, ani před NATO. Zdůrazňuje rovněž, že obdivuje ruskou kulturu a že Vladimir Putin je "člověk, který miluje svoji zemi".

"Rumunsko má velké sociální problémy, ve všech různých statistikách v Evropské unii je na tom daleko nejhůř. Před několika měsíci velmi vzrostla inflace a podíl lidí, kteří spadli pod hranici chudoby, se zvyšuje už zhruba od roku 2015. Georgescu dobře těchto problémů využívá v kampani. Jedna rumunská psycholožka upozorňuje na to, že on umí cílit na lidi, vědí, co chtějí slyšet, umí na ně působit. Pracuje s motivem nepřátel Rumunska a posiluje strach z okolí, ze zahraničí," shrnuje expertka Klára Vedlichová.