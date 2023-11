"Válka je prohraná." Nejmocnější drogoví lordi řádí i po Escobarovi

Pablo Escobar

Don Pablo, zvaný také El Patrón, je nejznámější a zřejmě i největší kolumbijský narkobaron v historii. Pablo Escobar pocházel z rodiny farmáře a venkovské učitelky. Narodil se v roce 1949 v době občanské války. Do kriminální činnosti se zapojil už jako adolescent, v 70. letech si již vydělával pašováním drog.

Kromě marihuany se věnoval výrobě a vývozu kokainu a v roce 1976 založil Medellínský kartel. Tato zločinecká drogová organizace kontrolovala až 80 procent světového obchodu s kokainem, který v té době pocházel z Bolívie a Peru a jejž pašovala do Mexika.

Na konci 80. let ho časopis Forbes zařadil na osmé místo v žebříčku nejbohatších lidí světa. Escobar žil v luxusu, měl ale i politické ambice. V druhém největším kolumbijském městě Medellínu a na chudém venkově financoval stavbu fotbalových hřišť, škol a podporoval chudé. V roce 1982 byl dokonce zvolen do dolní komory kolumbijského parlamentu. Po obvinění z pašování drog ale musel odstoupit.

V roce 1991 se dobrovolně nechal zatknout a zavřít do vězení La Catedral, které si sám nechal postavit. Od kolumbijské vlády za to očekával slib, že ho nevydá do Spojených států. Když vyšlo najevo, v jakém luxusu si v La Catedral žije, pokusila se ho tamní vláda přesunout do běžného vězení. Poté Escobar uprchl, protože mu hrozilo vydání do USA.

Hon na největšího narkobarona trval více než rok a vznikl kvůli tomu speciální útvar složený z kolumbijských speciálních jednotek, které vycvičila vláda USA a američtí agenti. Escobara vypátrali v jedné z medellinských čtvrtí 3. prosince 1993, při pokusu o útěk byl zastřelen. Obchod s kokainem v Kolumbii po jeho smrti převzal Cali kartel.