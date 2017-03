Spojené státy utužují vztahy s Čínou. Cestu do Pekingu plánuje i Donald Trump

před 38 minutami

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson během návštěvy Číny prohlásil, že Donald Trump se těší na návštěvu Pekingu. Čínský prezident Si Ťin-Pching od spolupráce s Trumpem podle agentury Reuters očekává zlepšení bilaterálních vztahů. Podle agentury Nová Čína obě strany už připravují setkání hlav států.

Peking - Americký prezident Donald Trump se těší na zlepšení porozumění s Čínou a na možnost navštívit tuto velmoc.

V neděli to podle agentury Reuters řekl americký ministr zahraničí Rex Tillerson čínskému prezidentovi Si Ťin-Pchingovi během své návštěvy Pekingu. Nejvyšší čínský představitel při jednání uvedl, že od spolupráce s Trumpem očekává nové konstruktivní bilaterální vztahy.

Podle agentury Nová Čína obě strany už připravují schůzku Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-Pchinga. Ani přibližný termín vrcholného setkání se ale zatím nezná.

Agentura Reuters poznamenala, že problémy mezi Pekingem a Washingtonem jako podezírání Číny, že stojí za jaderným programem KLDR, nebo naopak nelibost Číny nad přístupem Spojených států k sebeurčení Tchaj-wanu, byly při schůzce čínského prezidenta se šéfem americké diplomacie odsunuty stranou, přinejmenším před novináři.

Čínský prezident podle sdělení čínského ministerstva zahraničí ocenil velkou snahu Tillersona dosáhnout hladkého přechodu do nové éry vztahů obou států. "Řekl jste, že čínsko-americké vztahy mohou být jen přátelské. Jsem vám za to vděčný," ocenil prý Si Tillersona.

Si už s Trumpem několikrát telefonicky hovořil, což při rozhovoru s Tillersonem připomněl. "Oba věříme, že spolupráce Číny s USA bude od nynějška směr, jímž se budeme chtít ubírat. Oba očekáváme novou éru konstruktivního rozvoje," řekl k tomu podle informace čínské strany.

"Společné zájmy Číny a Spojených států zdaleka převažují nad rozdíly a spolupráce je jedinou správnou volbou pro nás oba," zdůraznil nejvyšší čínský představitel, podle něhož obě země musejí posílit koordinaci v citlivých regionálních otázkách, vzájemně respektovat své hlavní zájmy, brát zřetel na velká znepokojení a chránit stabilitu.

Tillerson podle striktně diplomaticky formulovaného sdělení čínského ministerstva zahraničí na druhé straně uvedl, že Donald Trump "velmi oceňuje svou dosavadní komunikaci" se Si Ťin-Pchingem a těší se na jejich setkání.

"Víme, že dalším dialogem dosáhneme většího vzájemného porozumění, které povede k posílení vztahů USA a Číny a nastaví tón pro naše budoucí vztahy a spolupráci," řekl prý rovněž americký ministr zahraničí.

Nedělním jednáním s čínským prezidentem ukončil nový šéf americké diplomacie první návštěvu Číny od svého únorového nástupu do funkce. Kromě jiného jednal o kontroverzním severokorejském jaderném a raketovém programu a o americko-čínských obchodních vztazích a zřejmě nevynechal ani téma sporné snahy Pekingu převzít kontrolu nad Jihočínským mořem.

Tillerson po sobotním jednání se svým čínským protějškem prohlásil, že se s Wang I shodli na společném úsilí přimět severokorejskou vládu, aby změnila své dosavadní zaměření na realizaci jaderných a raketových programů. Wang, který ocenil rozhovor s Tillersonem, podle Reuters ale poznamenal, že k vyřešení problému kolem Severní Koreje musejí být použity výhradně diplomatické prostředky.

V pátek Tillerson v Soulu pohrozil preventivní vojenskou akcí Spojených států proti Severní Koreji v případě, že by pocit ohrožení její zbrojní aktivitou dosáhl úrovně, že by "bylo nutné jednat".

Podle agentury AP to, že Tillerson nevylučuje případný americký vojenský zásah, je pro Peking znepokojující. Může se o to více obávat kolapsu severokorejského režimu a přívalu severokorejských uprchlíků do Číny.

autor: ČTK