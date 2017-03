Dost bylo lásky k Putinovi? Trump překvapil výběrem tří důležitých lidí, všichni Kreml kritizují

před 29 minutami

Ruská politika prezidenta Donalda Trumpa je podle amerických médií nevyzpytatelná. Během předvolební kampaně byl k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nebývale vstřícný a prohlašoval, že se spolu "dokážou dohodnout". Po svém nástupu do Bílého domu ale vybírá Trump do důležitých pozic, které budou formoval americkou politiku vůči Rusku osobnosti velmi kritické vůči Kremlu.

Washington, D.C. - Americký prezident Donald Trump v poslední době hodně lidí překvapuje. V dobrém i ve špatném. Zaskakuje i personálními volbami. Na důležité pozice si nedávno vybral osobnosti, jejichž jména vyvrací přinejmenším dva zažité obrazy o Trumpovi.

Zaprvé, že se obklopuje jen těmi, kteří mu předtím nijak nepřekřížili cestu. A zadruhé, že má růžově naivní představy o Rusku a především o tamním prezidentovi Vladimiru Putinovi.

John Huntsman, kterého si Trump vybral za svého amerického velvyslance v Moskvě, se nevejde ani do jedné z výše vyjmenovaných kategorií.

Bývalý guvernér Utahu sám v roce 2012 usiloval o kandidaturu na prezidenta, američtí republikáni si ale nakonec vybrali Mitta Romneyho. Huntsman pak v loňské předvolební kampani nejdříve podpořil Donalda Trumpa, ale pak se s ním ostře rozešel.

V říjnu se totiž objevilo video z roku 2005, na kterém se Donald Trump chvástá svým nevybíravým chováním vůči ženám. Huntsman ho poté vyzval, aby se prezidentské kandidatury vzdal.

Exguvernéra, který působil v minulosti jako americký velvyslanec v Singapuru a v Číně, kritizoval i sám Trump.

Během Huntsmanova velvyslaneckého působení v Pekingu ho označil za "slabého" diplomata neboli "lehkou váhu". Čína podle Trumpa díky němu "na USA vydělala".

Staré rozpory jsou ale zapomenuty. Nevadí ani, že Huntsman Rusko nijak nevychvaluje.

Na místo velvyslance v Moskvě přestoupí ze svého dosavadní místa prezidenta washingtonského centra Atlantic Council.

Tento think-tank prosazuje pevné transatlantické vazby, založené na vojenské dominanci USA a silném NATO. A je velmi kritický k zahraniční politice ruského prezidenta Vladimira Putina.

Putin, rváč z leningradského dvorku

Další novou posilou v Trumpově týmu je Fiona Hillová, která nastupuje na šéfku ruské sekce v prezidentově Radě pro národní bezpečnost. Tedy v orgánu, který má na konkrétní kroky v zahraniční politice větší a bezprostřednější vliv než samotné ministerstvo zahraničí.

Hillová, která dosud působila ve washingtonském think-tanku Brookings Institution, je v amerických analytických kruzích jednou z největších znalkyň Ruska. A zcela konkrétně i Putina.

Je spoluautorkou knihy Pan Putin: Operativec v Kremlu z roku 2013, ve které varovala, že Putina by američtí politici neměli podceňovat. Podle Hillové jej zkušenost ze sovětské tajné služby KGB vybavila schopností využít každé slabosti oponentů.

"Putin je bojovník, člověk, který umí přežít. Nevzdává se, a když je to nutné k vítězství, bojuje tak špinavě, jak je třeba," psali autoři v rozšířené verzi knihy z roku 2015. "Nevzdal to jako dítě na dvorcích v Leningradě. Nevzdal to v Čečně. Nevzdá to na Ukrajině ani jinde v ruském sousedství. Pravidla boje z ulice se kryjí s principy domácí a zahraniční politiky Vladimira Putina."

V loňské prezidentské kampani se v USA stalo téma příštích americko-ruských vztahů velmi aktuální. A to především kvůli vstřícnému pohledu Trumpa na Putina.

Hillová tehdy publikovala texty, ve kterých odmítla možnost nového velkého, americko-ruského geopolitického "dealu" - jakési Jalty 2.0 (podle Jaltské konference z roku 1945, na které se sešli zástupci Sovětského svazu, USA a Velké Británie).

"Vydírání a zastrašování jsou součástí jeho obchodní výbavy," charakterizovala Hillová Putina v jiném textu, ve kterém psala o ruských zájmech v americké prezidentské kampani.

"Skvělá volba," komentoval pak výběr Hillové do Rady pro národní bezpečnost Michael McFaul, který byl velvyslancem v Rusku za bývalého prezidenta Baracka Obamy, pro agenturu Bloomberg.

Zbraně pro Ukrajinu?

A do třetice: novým velvyslancem USA při NATO by se podle amerických médií měl stát Richard Grenell, který je k současné zahraniční politice Ruska ještě kritičtější než Huntsman nebo Hillová.

Grenell působil za bývalého prezidenta George Bushe mladšího při americké misi v OSN. Často vystupuje jako komentátor na televizní stanici FOX News.

Podle něj měly Spojené státy například poskytnout Ukrajině útočné zbraně poté, co Rusové anektovali Krymský poloostrov.

"Obamova doktrína Putina jen utvrzuje v tom, že se amerických ozbrojených sil nebude muset nikdy bát," kritizoval Grenell na jaře 2014 v debatě na webu listu New York Times ruskou politiku tehdejšího prezidenta Obamy.

Podle Grenella by měli Američané taky obnovit původní plán protiraketového štítu v Česku a Polsku, který navrhla administrativa George Bushe.

A na rozdíl od Donalda Trumpa, který v kampani zpochybňoval NATO, je Grenell nekompromisním zastáncem silné Aliance. Chápe ji jako nezbytnou protiváhu "ruskému úsilí o expanzi vlivu ve východní Evropě".

