Něco je jinak. Ruské video potvrzuje obavy a ukazuje zásadní vylepšení klíčové zbraně

Rusové začali při svojí agresi na na Ukrajině používat upravenou verzi dronů Lancet. Nezastaví je nově sítě proti dronům, ani kovové mříže ochraňující ukrajinská obrněná vozidla. Na videu, které ruské jednotky zveřejnily před pár dny, je totiž vidět, jak bezpilotní letoun záměrně exploduje už několik metrů před cílem.

Hlavice starších modelů dronů Lancet vybuchovaly až při nárazu do předmětu. Často tak minuly hlavní cíl, protože se "zamotaly" do kovových sítí nebo narazily do ochranných mříží připevněných na bojových vozidlech.

Nové Lancety fungují jinak. Hlavice letounů explodují už ve vzduchu a směrem k cíli vystřelí explozí tvarované střepiny (anglicky EFP - explosively formed penetrator), které americký Forbes přirovnává ke "smrtícím kusům roztaveného kovu". Lancety začátkem listopadu označilo britské ministerstvo obrany za jednu z nejúčinnějších nových zbraní nasazených Ruskem v bojích na Ukrajině.

Video z útoku nové verze tohoto bezpilotního letounu zveřejnily ruské jednotky na jednom z telegramových kanálů. "Na záběrech lze jasně rozlišit dva záblesky, které se objevují téměř současně: jeden, když nálož exploduje přibližně čtyři metry od cíle, a druhý, když střepiny zasáhnou bojové vozidlo Bradley," popsal dle serveru Business Insider záběry investigativní portál Važnyje istorii a projekt pro monitorování války Conflict Intelligence Team (CIT).

Podle portálu střepiny dokážou "urazit" několik metrů, aniž by ztratily svůj tvar. Zároveň tak jsou schopné překonat vestavěnou ochranu ukrajinských obrněnců, jako jsou třeba kovové mříže.

Ukrajinský vojenský portál Militarynyj tvrdí, že jsou drony zřejmě vybavené technologií "lidar", která díky dvěma zabudovaným optickým kamerám dokáže změřit přesné místo odpalu hlavice - tak, aby exploze byla co nejničivější.

Novinka představuje další výzvu pro ukrajinské jednotky, jak se bránit ruským úderům. Jednou z možností je lépe se zaměřit na drony Orlan-10, které Rusové používají k průzkumu, a pomáhají tak Lancetům najít jejich cíle, vysvětlil mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat pro ukrajinský zpravodajský portál Liga.net.

Upravené Lancety nicméně potvrzují už dřívější obavy ukrajinských vojáků, že se agresor v efektivním využívání dronů zlepšuje. Podle zahraničních analytiků začíná Rusko v tomto odvětví Ukrajinu dohánět, což by mohla být další rána pro pomalu postupující ukrajinskou protiofenzivu.

Rusové se učí lépe využívat drony, varují z fronty ukrajinští vojáci (16. 11. 2023)