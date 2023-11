Kreml prolomil další válečné tabu. Udělali to dobrovolně, brání se Rusko ústy zajatců

Ruská státní agentura RIA Novosti zveřejnila informaci, že Kreml posílá na frontu bojovat Ukrajince, které jako vojáky zajal. Rusko tvrdí, že složili přísahu věrnosti. Pokud by to celé byla pravda, mohlo by jít i tak o porušení mezinárodních norem.

0:59 Ukrajinci zveřejnili, jak žijí v zajateckém táboře ve Lvovské oblasti zajatí ruští vojáci. | Video: Reuters

Podle Rusů měli přísahu věrnosti složit váleční zajatci z ukrajinského praporu "Bogdan Chmelnický". Již koncem října se podle amerického serveru Insider objevily informace, že ruské úřady plánují vyslat tuto skupinu - údajně čítající asi 70 vězňů z různých trestaneckých kolonií - na frontovou linii a že provádějí příslušný výcvik. Měli by působit v rámci větší formace tzv. Doněcké lidové republiky (DNR) s názvem Kaskad, uvedl americký Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na několik ruských zdrojů. To naznačuje, že zajatci budou bojovat na frontové linii podél Doněcké a Záporožské oblasti, kde Kaskad působí, dodal ISW. Související Zničme impérium. Ukrajinci mají jednotku, která Putina musí znervózňovat 2:09 V obou oblastech se v posledních týdnech odehrávaly těžké boje. V okolí Avdijivky na hranici okupovaného Doněcka zahájilo Rusko obnovenou ofenzivu, která si vyžádala značné ruské ztráty v řadách vojáků a také vážné ztráty na vozidlech. Záporoží zase bylo pod tlakem ukrajinské protiofenzivy, která se snaží prorazit opevněnou ruskou obranu a prolomit okupované území až k Azovskému moři. Podrobnosti kolem nasazení ukrajinských válečných zajatců jsou nejasné. Rusové tvrdí, že jde o "dobrovolnickou" skupinu. Jejich velitel uvedl, že smlouvy s vojáky byly "uzavřeny za všeobecných podmínek", uvedla RIA Novosti. Státní média dříve uváděla, že byli "naverbováni". Použité výrazy mohou naznačovat, že vojáci budou za svou službu dostávat platy a výhody srovnatelné s jejich ruskými kolegy. Podle serveru Insider zůstává ale nejasné, zda byli vojáci ke vstupu do praporu donuceni, nebo tak učinili z vlastní vůle, jak naznačuje Rusko. Nasazení těchto Ukrajinců stranou, která je zajala, by mohlo být porušením Ženevské úmluvy o válečných zajatcích. V té se píše, že žádný válečný zajatec nesmí být poslán do oblasti bojů, kde by byl vystaven střelbě. Nesmí ho v takové oblasti ani zadržovat. Válečný zajatec také podle této úmluvy nesmí dostat práci, která má zdraví ohrožující nebo nebezpečný charakter. Související Za mrtvého Rusa chtějí svého živého. Ukrajinci popsali drsnou směnu na "Stezce smrti" 1:30 Na straně Ukrajiny už Rusové bojují. Ti ale tvrdí, že proto, aby se mohli přihlásit do ozbrojených sil a bojovali proti své domovině, na Ukrajinu vycestovali záměrně. To je podle Insideru velmi odlišný přístup od ruských náborových snah v trestaneckých koloniích. Ukrajinci například v letošním srpnu zveřejnili záběry, které mají ukazovat všední den ruských válečných zajatců v táboře ve Lvovské oblasti na západě Ukrajiny, tedy daleko od přímých bojů. Na záběrech ruští zajatci pracují nebo odpočívají ve svých celách. Zajatý a později propuštěný ukrajinský voják Mychajlo Djanov: Na co být smutný? Raději jsme si vyprávěli vtipy. (3. 10. 2022) 1:09 Mychajlo Djanov: Na co být smutný? Raději jsme si vyprávěli vtipy | Video: FRONT 18

