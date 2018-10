Do Česka přijde silný vítr, lidé mají zajistit okna a nechodit do lesa

Silný vítr má přijít už v noci ze soboty na neděli. Meteorologové v některých oblastech radí, aby se lidé vyhýbali lesům a starým domům.

Praha - Až velmi silný vítr má zasáhnout Českou republiku od sobotního večera až do pondělního poledne. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle meteorologů bude v noci na neděli zesilovat jihovýchodní vítr, který bude v neděli a ještě v pondělí dopoledne dosahovat na severu území a na Českomoravské vrchovině místy v nárazech rychlosti až 90 kilometrů v hodině, ve vrcholových polohách Krkonoš a Jeseníků až kolem 110 kilometrů v hodině.

Od sobotních 22:00 do pondělního poledne platí varování před velmi silným větrem v trutnovském okrese Královéhradeckého kraje a třech okresech Libereckého kraje - na Jablonecku, Liberecku a na Semilsku. Varování před silným větrem je na stejné období vydáno pro Českolipsko a Děčínsko.

Varování před silným větrem od nedělní půlnoci do pondělních 6:00 platí pro Benešovsko a Kutnohorsko, foukat má také na Svitavsku a Chrudimsku v Pardubickém kraji a na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Žďársku na Vysočině. Na Bruntálsku, Jesenicku a Šumpersku platí varování před silným větrem od nedělních 12:00 následujících 24 hodin.

Meteorologové doporučují před příchodem větru zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty jako květináče, zahradní nábytek nebo plechy a zabezpečit skleníky.

Lidé by se neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. Pokud je to možné, měli by přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách.

ČHMÚ také varuje řidiče, že větrné poryvy mohou znemožnit ovládání auta, měli by proto jet nanejvýš opatrně a pomalu. Na horách by měli lidé omezit vycházení a nevydávat se na horské hřebeny.