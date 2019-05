Radí Guaidóovi a koordinoval protesty. Známý venezuelský disident se teď skrývá

Přední venezuelský disident Leopoldo Lopez strávil jen asi deset hodin na svobodě. V úterý se dostal z domácího vězení a společně se svým politickým žákem a nyní prozatímním prezidentem Juanem Guaidóem spustili Operaci svoboda. Jejich cílem je zasadit finální ránu venezuelskému autoritářskému režimu, který vede Nicolás Maduro. Teď se ale tento Guaidóův mentor ukrývá.

Dvojici se zatím nepodařilo získat na svoji stranu klíčovou armádu, a Maduro tak zůstává u moci. Lopez, který se zbavil elektronického náramku, se proto uchýlil na chilské velvyslanectví a krátce poté se i s rodinou přesunul na španělskou ambasádu ve venezuelské metropoli Caracas.

Není jasné, jaké další kroky osmačtyřicetiletý Lopez v příštích dnech podnikne. Prohlásil, že zatím nemá v úmyslu opustit španělské velvyslanectví.

A to ani nemůže. Venezuelský nejvyšší soud na něj vydal zatykač - Lopez podle něj porušil pravidla pro domácí vězení. Pokud by se venezuelským bezpečnostním složkám podařilo ho zadržet, Lopez už neskončí u sebe doma, ale odsedí si zbytek trestu, tedy asi osm let, v nechvalně proslulém vojenském vězení Ramo Verde u Caracasu.

Španělská vláda nicméně uvedla, že Lopeze z ambasády nevydá. Podle svého prohlášení věří Madurově vládě, že bude respektovat nedotknutelnost velvyslanectví.

"Chtěl bych poděkovat španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi," vzkázal pak Lopez z ambasády. Dodal, že nechce požádat o politický azyl.

"Nechci se vrátit do vězení, protože je to tam jako v pekle. Chci ale jasně říct, že vězení se nebojím, stejně jako se nebojím Madura a jeho diktátorského režimu," dodal muž, který se prý může chlubit tím, že patří mezi hrstku dosud žijících příbuzných největšího venezuelského národního hrdiny Simóna Bolívara.

Je možné, že Lopezovi hrozí stejný osud jako dalším dvěma venezuelským disidentům - Freddymu Guevarovi a Robertu Enríquezovi, kteří zhruba už rok a půl pobývají na velvyslanectví Chile v Caracasu.

Lopez vede opozici proti Madurovi

Lopez byl odsouzen v roce 2014 za organizaci protirežimních protestů. Za údajné podněcování k násilí byl odsouzen na 14 let za mřížemi. Několik měsíců pobýval dokonce na samotce. Od roku 2017 ho ale režim poslal do domácího vězení.

Venezuelská opozice jeho proces odmítá a považuje ho za zpolitizovaný a nespravedlivý. Lidskoprávní organizace Amnesty International označuje Lopeze za "vězně svědomí".

Přestože byl ale disident v domácím vězení, tak nezahálel. I tam měl přístup ke Skypu (programu umožňujícímu videohovory) a využíval kódovaný chat přes mobil. Mohl tak komunikovat i s dalšími politiky. Podařilo se mu tak zkoordinovat poslední akci proti Madurovi.

Právě Guaidó ho označuje za svého politického mentora. Znají se už léta a vzájemně si důvěřují.

I Guaidóovi ale nyní hrozí vězení. "Tyto činy nezůstanou nepotrestané," prohlásil v pátek Nicolás Maduro na adresu "zrádců".

Přetahování o armádu

Lopez doufá, že jejich pokus o odstavení Madura od moci ještě neskončil. Tvrdí, že byl v kontaktu s vysoce postavenými důstojníky, kteří se chtějí odvrátit od Madura a podpořit opozici.

"Vím, jak se cítí vojáci. Vím, že jsou stejně jako ostatní Venezuelci naštvaní, když musí sledovat své děti, jak hledají jídlo v odpadcích, a cítí se bezmocní, když jejich podřízení musí jíst rýži s červy," uvedl.

Na možné spory uvnitř armády ukazuje i to, že Lopeze osvobodili jeho bývalí věznitelé z tajné služby Sebin. Její šéf Manuel Cristopher Figuera se přidal právě k opozici. Maduro ho následně z funkce odvolal. Další osud Figuery není aktuálně známý.

