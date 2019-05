Do ulic, velí venezuelští vůdci. Situace v zemi graduje, intervenují USA i Rusové

Guaidó i Maduro svádějí boj o moc na ulicích Venezuely. Oba vůdci vyzývají obyvatele k protestům na jejich podporu. Spojené státy ústy ministra zahraničí Mika Pompea oznámily, že jsou připraveny podniknout v této jihoamerické zemi vojenský zásah. Rusko zase prostřednictvím svých poradců v zemi tlačí na Madura, aby situaci nevzdával a nenastupoval do připraveného letounu na Kubu.

"Vojenský zásah je možný. Pokud to bude nutné, Spojené státy to udělají," řekl šéf americké diplomacie ve středu v rozhovoru na televizní síti Fox Business Network. Dodal ale, že Washington by raději ve Venezuele viděl klidnou změnu režimu.

Situace ve Venezuele se v úterý vyostřila, když lídr opozice, šéf venezuelského parlamentu Juan Guaidó, vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Aby svá prohlášení podpořil, objevil se Guaidó v úterý ráno u vojenské základny na okraji Caracasu v doprovodu desítek mužů v uniformách.

Po včerejší výzvě svolal Guaidó na středu do ulic nové demonstrace proti vládě Madura, kterého se snaží svrhnout od ledna. Prohlásil, že půjde o "největší protestní pochod" v dějinách Venezuely.

Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.



¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 — Juan Guaidó (@jguaido) May 1, 2019

Chystané protesty budou podle Reuters pro Guaidóa klíčovým testem vzhledem k rostoucímu rozčarování opozičních stoupenců, jimž se ani po více než třech měsících kampaně v ulicích nepodařilo přimět Madurovu vládu k odchodu.

K prvomájovým demonstracím vyzval i socialistický prezident Maduro, který Guaidóa označuje za loutku Spojených států. "Prvního května se uskuteční obrovský průvod milionů členů pracující třídy," prohlásil Maduro v úterý ve večerním projevu přenášeném televizí. Zdůraznil také, že jsou mu armádní velitelé stále věrní, a vyzval národ k mobilizaci pro zajištění vítězství míru.

Slova obou vůdců vyvolávají obavy z pokračování násilností, které si v úterý vyžádaly více než stovku zraněných, uvedla agentura Reuters.

Nebránili jsme mu v útěku, tvrdí Rusko

Americký ministr zahraničí Pompeo v CNN prohlásil, že Maduro byl v úterý připraven odletět do exilu na Kubu, kvůli nesouhlasnému postoji Rusů ale svůj názor změnil. "Měl na ranveji letadlo, byl připraven ráno odejít," řekl Pompeo. "Rusové poukázali na to, že by měl zůstat," dodal s tím, že Maduro by zamířil do Havany.

Ruské ministerstvo zahraničí však tvrzení Washingtonu odmítlo. Na dotaz agentury Reuters ohledně Pompeových komentářů mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová řekla, že jde o součást "informační války". Rusko už dříve obvinilo Spojené státy, že se snaží vyvolat státní převrat ve Venezuele, která je blízkým spojencem Moskvy.

Venezuelský opoziční vůdce Juan Guaidó se skupinou vojáků za zády svolává lidi do ulic