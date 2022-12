Satelity ukazují znepokojivé dění na ruské základně. Masivní útok je na spadnutí

Německý týdeník Der Spiegel ve středu upozornil na nezvykle vysoký pohyb na klíčové ruské základně poblíž města Engels v Saratovské oblasti. Satelitní snímky ukazují, jak se na letištní dráze nachází několik desítek strategických bombardérů a dopravních letadel. Podle deníku to může naznačovat, že se Rusko připravuje na další masivní raketový útok na Ukrajinu.

Sirény se rozezněly po celém území Ukrajiny, informuje Aktuálně.cz v on-line reportáži.

Společnosti Maxar Technologies a Planet Labs pořídily snímky letiště Engels-2 v jihozápadní části Ruska 28. listopadu. Na základě fotografií se na dráze nyní nachází nejméně dvě desítky strategických bombardérů Tu-160 a Tu-95, které Rusové již v minulosti využili k odpálení řízených střel vzduch-země při raketových útocích na Ukrajinu.

Vedle toho se na základně objevil i velký počet dopravních letounů, které Rusové podle serveru Der Spiegel pravděpodobně využili k dopravení raket pro bombardéry. Na letišti se také nacházejí zásobníky, v nichž se pravděpodobně nacházejí ruské řízené střely typu Ch-55 a Ch-101, uvádí týdeník.

"Také pozemní personál je na letišti zjevně velmi aktivní. Jsou tam zaparkovány cisterny s palivem, jsou viditelné i vysoké počty velkých beden s municí, další vozidla a opravárenský materiál," citoval Der Spiegel tureckého vojenského experta Ardua Mevlutogluha.

Tato nezvykle vysoká vojenská aktivita může podle deníku s odvoláním na tamní analytiky znamenat, že Rusko chystá v brzké době velmi těžký raketový útok na Ukrajinu, který bude cílit zejména na energetickou infrastrukturu. Naposledy Rusové odpálili 23. listopadu na území Ukrajiny 67 řízených střel, z nichž se 51 Ukrajincům podařilo sestřelit.

Před rizikem dalších ruských útoků varoval v neděli i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Upozornil na to, že podle něj budou příští dny podobně náročné jako ty předchozí. "Chápeme to tak, že teroristé připravují nové útoky, to přesně víme. A dokud budou mít rakety, neuklidní se," prohlásil ve svém pravidelném večerním proslovu.

Letiště Engels-2, které se nachází asi 14 kilometrů východně od města Saratov, patří mezi významné ruské vojenské základny. Od ukrajinských hranic je vzdálené asi 700 kilometrů.