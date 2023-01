Desetiletá Ruska nechodila na "vlastenecké hodiny". Skončila u policejního výslechu

Je jí pouhých deset let. Přesto Varvara Galkinová skončila v evidenci komise pro mladistvé a pod přísným dohledem ruských úřadů. Žákyně páté třídy školy v Nekrasovce v Moskvě se jim znelíbila hned z několika důvodů. Na profilové fotce na sociálních sítích měla symbol na podporu Ukrajiny, psala si se spolužáky o válce a nenavštěvovala výuku o vlastenectví.

Varvaru jednoho dne odvedla třídní učitelka do místnosti, kde na ni už čekali policistka, sociální pracovnice a neznámý muž. "Zvedla jsem telefon. Místo hlasu své dcery jsem ale uslyšela nějakou hulvátskou ženu, která mi oznámila, že se musím okamžitě dostavit do školy," vylíčila pro ruský nezávislý server Mediazona matka dívky Elena Žolikerová, co se dělo pak.

Její dceru nahlásila ruským úřadům ředitelka školy Maja Bulajevová, která je zároveň místní političkou za vládní stranu Jednotné Rusko. Pobouřila ji skutečnost, že dívka už více než měsíc nenavštěvuje nový předmět Rozhovory o důležitých věcech a chová se "nevhodně" na sociálních sítích.

Desetiletá dívka například zveřejnila anketu, ve které se spolužáků a přátel ptala: "Pro co byste hlasovali? Aby Putin zabíjel Ukrajince, nebo aby panoval mír?"

Ředitelka i třídní učitelka si stěžovaly na Žolikerovou, že nechává svým dětem "svobodu volby názorů na politické dění". Požádaly proto policii a pracovníky sociálních služeb, aby se zaměřili na možnou souvislost mezi občanským postojem desetileté dívky a tím, jak na ni působí matka.

"Vedení školy obvykle nedělá z absencí na hodinách žádnou vědu. Rodiče napíší omluvenku a vysvětlí třídní učitelce důvod nepřítomnosti," popsala Žolikerová pro ruskou redakci Rádia Svoboda. "Začátkem září Varja nenavštěvovala Rozhovory o důležitých věcech proto, že byla nemocná, a zameškala i další hodiny. Když mi ale volali, zjišťovali, proč dcera nedocházela zrovna na vlastenecké hodiny. Vůbec je nezajímalo, proč vynechala i hodiny matematiky."

Ruské vzdělávací instituce si od začátku války na Ukrajině prošly několika reformami, mezi které patří povinné vztyčování vlajky nebo zmíněné hodiny s názvem Rozhovory o důležitých věcech.

Zavedení nového předmětu oznámil ruský ministr školství Sergej Kravcov už loni v červenci. Tehdy tvrdil, že učitelé budou s žáky debatovat o hodnotách ruské společnosti. Po zveřejnění manuálů pro učitele na webu ministerstva se ale ukázalo, že předmět obsahuje propagaci války.

Barevná svatá Javelina

Žolikerová říká, že to, co následovalo po výslechu její dcery, připomínalo "scénu z filmu". Obě prý byly spoutány a přímo na školním pozemku odvedeny do policejního auta. Na policejním oddělení se k výslechu přidalo dalších pět lidí, kteří se představili jako zástupci sociální služby a pracovníci rodinného centra Harmonie.

Varvara musela odpovídat na otázky týkající se sedmi absencí na vlasteneckých hodinách nebo své profilové fotografie na sociálních sítích. Na fotce měla svatou Javelinu, která se od loňského března stala symbolem Ukrajinců. Obrázek světice Máří Magdalény, která drží v rukou Ukrajinci používanou protitankovou střelu Javelin, vytvořil ukrajinsko-kanadský novinář Christian Borys. Podobnými kresbami vybírá peníze na pomoc ukrajinské armádě.

Žolikerová u výslechu uvedla, že její dcera si fotku vybrala kvůli barevnosti.

Následně policisté a pracovníci sociálních služeb provedli v jejich bytě razii. "Obrátili vše vzhůru nohama, rozhrabali prádlo, prohlédli si notebook," popsala žena, podle které akorát hledali záminku, aby ji s dcerou mohli obvinit z diskreditace ruské armády. V takovém případě by jí podle nového zákona hrozilo až několik let vězení.

Žolikerovou nakonec rodičovských práv nezbavili a z diskreditace armády obviněna nebyla. Soud ji ale s dcerou zařadil do preventivního registru a musí navštěvovat psychologa z nápravního centra Harmonie.

Nátlak nejen na žáky

Ruské ministerstvo školství uvádí, že mimoškolní aktivity jsou stále součástí vzdělávacího programu. A každá vzdělávací instituce je povinna nabídnout žákům až deset hodin týdně různých mimoškolních aktivit.

Advokát malé Varvary pro web Mediazona uvedl, že žákyně si vybrala logiku a algoritmy, čtenářskou gramotnost a matematickou a finanční gramotnost. Hodiny vlastenecké výuky tak pro ni nebyly povinné. Třídní učitelka však trvá na svém.

Ačkoliv hodiny mají být nepovinné, nezávislá ruská média píší i o dalších podobných případech nebo o zastrašování učitelů, aby veřejně podporovali ruskou invazi a učili své žáky o tom, co Kreml nazývá "zvláštní vojenskou operací".

Ministr školství Sergej Kravcov již dříve oznámil, že v každé škole bude také zavedena nová pozice poradce ředitele pro výchovu. Tento člověk se má věnovat "informační a výchovné práci se studenty a pedagogy".

