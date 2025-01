Deset let od atentátu si Charlie Hebdo připomněl tradičně: ostrou karikaturou

Právě před deseti lety vtrhli do budovy pařížské redakce slavného satirického týdeníku Charlie Hebdo dva ozbrojenci, kteří automatickými zbraněmi připravili o život 12 lidí.

Mezi zabitými byli šéfredaktor Stéphane "Charb" Charbonnier, karikaturisté Jean "Cabu" Cabut, Georges Wolinski nebo Bernard "Tignous" Verlhac. Vrazi se přihlásili k jemenskému křídlu Al-Káidy a terorem chtěli pomstít údajné zesměšňování proroka Mohameda na stránkách magazínu. Francii tehdy ovládl strach i vlna solidarity.

Francouzský satirický týdeník vycházel s několika přestávkami od roku 1969. V současné podobě vychází od roku 1992, když se zformoval nový tým v čele právě s později zavražděnými karikaturisty Charbem, Cabem, Wolinskim a Tignousem. Tragédii předcházelo několikaleté vyhrožování i žhářský útok, který redakci zcela zničil, ale nikoho nezabil. Budova redakce byla od té doby pod policejní ochranou a šéfredaktor Charb v reakci na výhrůžky i na umístění svého jména na černý seznam Al-Káidy prohlásil, že raději zemře na nohou, než aby žil na kolenou.

Increvable !



Notre numéro spécial 7 janvier de 32 pages :



👉 Sondage Ifop : les Français sont pour la caricature

👉 Les résultats de notre concours #RireDeDieu

👉 Caricatures de Mahomet : récit d'une manipulation

👉 L'histoire des miracles de Charlie à l'usage des mécréants pic.twitter.com/wv8ETkKpML — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 6, 2025

Když 7. ledna 2015 krátce po jedenácté dopoledne přinutili dva ozbrojení muži pracovnici redakce otevřít bezpečnostní dveře, dostali se až do druhého patra, kde právě probíhala redakční schůze. Při následném masakru zastřelili kromě novinářů i policistu Francka Brinsolara pověřeného ochranou šéfredaktora.

Pachateli byli bratři Said a Chérif Kouachi. Starší, 33letý Said byl již v minulosti několikrát zatčen francouzskou policií za účast na džihádistických aktivitách, včetně pokusu o odjezd do Iráku a Sýrie. Mladší Chérif byl taktéž odsouzen, a to za pokus o nábor bojovníků pro džihád v Iráku. Oba sourozenci měli francouzské občanství a byli členy jemenské odnože Al-Káidy. Zabiti byli dva dny po útoku při přestřelce v tiskárně na severu Paříže.

Ve stejné době vraždil i komplic bratrů Amedy Coulibaly. Ten 8. ledna 2015 zavraždil neozbrojenou policistku na pařížském předměstí Montrouge. Následující den, 9. ledna, Coulibaly zaútočil na košer supermarket ve východní části Paříže, kde zajal rukojmí a zabil čtyři lidi, než byl zlikvidován policií.

Před nedávnem vyhlásil Charlie Hebdo soutěž k uctění památky obětí: profesionální novináři a karikaturisté byli vyzváni, aby nakreslili "nejzlejší a nejvtipnější karikaturu o Bohu". Vítězná díla magazín vydal v aktuálním vydání k 10. výročí tragédie. Útok na redakci Charlie Hebdo je vnímán jako atentát na svobodu tisku a svobodu slova obecně. Ke sloganu "Je suis Charlie" (Jsem Charlie), který vyjadřuje solidaritu odpůrců násilí se zavražděnými novináři, se nyní hlásí i ti, kteří kritizovali nebo stále kritizují hranice humoru, které redakce Charlie Hebdo nikdy neměla.