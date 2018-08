Debaty o očkování posloužily jako nástroj ruských trollů, říká studie. Cílem je rozhádat Američany

před 27 minutami

Internetové diskuze o očkování jsou dobrým místem, kde rozhádat společnost - myslí si to aspoň takzvaní ruští trollové, kteří podle nově zveřejněné studie amerických vědců do těchto debat aktivně zasahují. Mají to být ti samí, kteří před dvěma roky v USA údajně ovlivňovali volby.

Washington - Tým vědců pod vedením Davida Broniatowskiho z Univerzity George Washingtona se zaměřil na sociální sítě původně se záměrem pomoci pracovníkům ve zdravotnictví. Místo toho ale výzkumníci objevili, jak ruští trollové a "boti" - na internetu operující počítačové programy - na Twitteru zasahují do diskuzí o vakcínách. "Valná většina Američanů věří, že očkování je bezpečné a že funguje. Když se ale podíváte na Twitter, dělá to dojem, že se hodně debatuje," řekl Broniatowski britskému deníku The Guardian. Vědci zjistili, že účty s na první pohled nejasnou identitou a původem se k otázce očkování vyjadřovaly mnohem častěji - zhruba dvaadvacetkrát - než běžní uživatelé. Mark Dredze z Univerzity Johna Hopkinse, který se na výzkumu také podílel, považuje očkování za jakýsi klín, který autoři příspěvků vráží do americké společnosti. Z ruské sociální sítě policie udělala "výrobnu na extremisty". VKontaktě žádá amnestii pro uživatele číst článek "Tím, že ‘hrají na obě strany’, podemílají důvěru veřejnosti v očkování, a všechny vystavují riziku infekčního onemocnění. Viry nerespektují národní hranice," varuje Dredze. Zpráva přichází v době, kdy Světová zdravotnická organizace varuje před dramatickým nárůstem onemocnění spalničkami v evropských zemích, které zaznamenalo i české ministerstvo zdravotnictví. Spalničky jsou přitom právě jedním z onemocnění, proti kterému se lze bránit očkováním. Očkování, Bůh a americká vláda Podle studie spojovaly příspěvky často otázku očkování s dalšími spornými tématy, které mezi americkou veřejností rezonují. Patří mezi ně například náboženství, rasismus, bohatství lidí nebo ochrana zvířat. Zároveň mnohdy útočily na legitimitu americké vlády. Několik účtů, které američtí vědci objevili, se pokoušelo proti sobě jednotlivé účastníky diskuzí poštvat. Nestavěli se přitom přesvědčivě na stranu obhájců ani kritiků, ale svým počínáním i tak přispěli k dojmu, že o vědeckých poznatcích o účinnosti a bezpečnosti vakcín je možné a potřebné debatovat. Podle expertů používali stejnou taktiku jako před americkými prezidentskými volbami a v jejich průběhu. Podle studie se také v některých případech jednalo o stejné účty, o nichž se už ví, že patří právě ruským trollům. "Mnoho příspěvků pochází z účtů, které mají nejasný původ," uvedl šéf výzkumu Broniatowski. Mohli být předem naprogramovaní "boti", skuteční lidé nebo i takzvaní kyborgové: účty reálných uživatelů, které někdo napadl a používá je pro svoje účely, myslí si Broniatowski. #Poškozenýočkováním Autoři studie, zveřejněné pod názvem Ozbrojená komunikace v oblasti zdraví: Boti na Twitteru a ruští trollové umocňují debatu o očkování (Weaponized Health Communications: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate) v prestižním časopisu American Journal of Public Health, prošli celkem 1,7 milionu příspěvků publikovaných mezi červencem 2014 a zářím 2017. Spalničky válcují Evropu, onemocněly už desetitisíce lidí číst článek Mezi hashtagy, které ruští trollové využívali, patří například #VaccinateUS nebo #Vaccinedamaged, tedy "Očkujte USA" a "Poškozený očkováním". Společnosti Facebook a Twitter už v průběhu letošního roku smazaly velké množství účtů, které podezřívaly, že jsou falešné nebo šíří dezinformace. Americké úřady mezitím pokračují ve vyšetřování ruských snah ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech před dvěma roky. Americká společnost Microsoft také vydala tento týden varování, že se ruské hackerské útoky, zaznamenané několik měsíců před letošními podzimními volbami do amerického kongresu, zamíří na širší spektrum cílů. Firma prý překazila útoky na jednotlivé kandidáty, obě hlavní americké politické strany a státní instituce.