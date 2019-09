Selhal jsem, přiznal Cameron o brexitu. Přečtěte si to nejdůležitější z jeho knihy

Práce, kterou jsem miloval

"Doufal jsem, že v pátek 24. června vystoupím s projevem, který by potvrzoval nový vztah mezi Británií a Evropskou unií, a budu vyhlížet několik dalších let v úřadu (premiéra, pozn. red.). Místo toho Británie odcházela z EU a já z práce, kterou jsem miloval," začíná jeden z úryvků z nové knihy bývalého předsedy vlády Spojeného království Davida Camerona. Ty ve formě seriálu zveřejňuje od tohoto týdne britský list The Times.

První část vyšla jen několik dní před oficiálním datem vydání pamětí "For the Record" (doslova "Na záznam", přeneseně také "Aby bylo jasno").